Antonella Clerici in piscina con Maelle tornata a casa dopo il viaggio col papà (Foto)

Antonella Clerici si rilassa in piscina con sua figlia Maelle e si gode la sua estate più bella con i suoi amori più grandi (foto). Un bel po’ di amaro in bocca per come la Rai la sta lasciando fuori dai prossimi programmi tv senza darle lo spazio che merita ma per la Clerici questa resta sempre un’estate meravigliosa perché piena d’amore, perché sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. La scorsa estate la conduttrice lasciava la sua casa di Roma, chiudeva gli scatoloni portando in Piemonte nella nuova casa con Vittorio Garrone tutti i suoi ricordi ma anche il suo futuro. Sono bellissime madre e figlia insieme e Antonella che con un cuore rosso e l’hashtag #io&maelle commenta “Colori diversi stesso cuore”. Una bionda, l’altra mora, non si somigliano nemmeno un po’, la piccola Maelle ha i colori del suo papà ed è proprio con lui che ha trascorso una bellissima vacanza in Tunisia. L’ex coppia ha saputo trovare l’equilibrio perfetto per amore della loro bambina e adesso sono tutti più felici di prima, di quando tentavano di stare insieme ad ogni costo.

L’ESTATE DI ANTONELLA CLERICI CON I SUOI AMORI: MAELLE E VITTORIO GARRONE

Antonella Clerici pubblica spesso foto scattate nella sua casa nel bosco, non mostra molto, sono più i dettagli e le emozioni che vengono fuori. Poche ore fa la foto nella piscina immersa nel verde e ci sembra di immaginarli i suoni che circondano questa bella immagine.

Tantissimi come sempre i like per l’ex padrona di casa de La prova del cuoco, sono sempre in tanti a continuare a seguirla anche sui social, tutti in attesa di sapere qualcosa di più sulle sue scelte future, sue e non solo sue. Dove vedremo Antonella la prossima stagione o quella dopo? Di certo non resterà a casa a far niente.