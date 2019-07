Romina Carrisi bellissima in vacanza in Croazia da Cristel (Foto)

Romina Carrisi si gode parte della sua estate in Croazia vicina a sua sorella Cristel che aspetta il secondo figlio, ma la piccola di Al Bano e Romina Power come sta? Benissimo a giudicare dalle foto, è sempre più bella e adesso anche più bionda. Forse un po’ triste perché si dice che potrebbe essere di nuovo single. Di recente aveva confidato che stava frequentando un uomo che la faceva star bene, un nuovo amore arrivato a sorpresa, in modo del tutto inaspettato. Sui social però non c’è traccia di questo amore e c’è un post della dolce Carrisi che lascia supporre che lui già non ci sia più nella sua vita. “Chi cade e si rialza è più forte di chi non cade mai”. Poco importa perché da sola sta benissimo e si vede, i suoi scatti sono meravigliosi, colori che mostra a tutti passando dalla Puglia a Napoli, dalla Croazia alle copertine die giornali.

ROMINA CARRISI IN CROAZIA CON CRISTEL

Nessuna foto invece di Cristel Carrisi col pancione, anche se pochi giorni fa il gossip l’ha beccata in barca con parte della famiglia (qui le foto in barca di Cristel col pancione e con lei Al Bano, il marito e Romina jr).

Distesa sul prato vicino casa di sua sorella, Romina in bikini e in splendida forma si lascia baciare, o come dice lei limonare, dal sole, ma anche assalire dalle formiche. Tutto per uno scatto perfetto ma poi mostra anche lo scatto di un attimo prima. Ironia e bellezza, di certo la più piccola delle figlie di Al Bano e Romina Power meriterebbe un po’ di spazio in più nel mondo dello spettacolo. Intanto, restiamo in attesa del parto di Cristel Carrisi, di certo zia Romina e anche i nonni faranno in modo di farci avere qualche notizia quando arriverà il lieto momento.