Antonella Clerici toglie ancora sassolini dalla scarpa mostrando quel Sanremo del 2005 (Foto e Video)

Era il 2005 e Antonella Clerici faceva sognare e sorridere tutte scendendo le scale del festival di Sanremo con il suo abito indimenticabile. “Donna di televisione e donna sul serio nella vita” così Paolo Bonolis presentava Antonella Clerici che con il suo abito rosa, enorme, pieno di luce mentre sorrideva e si chiedeva come avrebbe fatto a scendere le scale, ma era puro spettacolo, di quelli che non sempre abbiamo visto nelle primavere del Teatro Ariston. Poi toccò a lei condurre il festival della canzone italiana, sua figlia Maelle era piccolissima e la presentò al pubblico perché era ciò che di più preziosa aveva. Oggi ha tanti ricordi la Clerici da mostrare perché lei ha fatto la storia della televisione italiana e sarà anche per questo che poco fa sul suo profilo social ha voluto pubblicare uno dei tanti ricordi, uno di quelli indimenticabili, come il suo abito, in una delle tantissime prime serate di Rai 1. Paolo Bonolis la volle accanto per uno dei festival più belli.

L’ABITO ROSA DI ANTONELLA CLERICI INDOSSATO A SANREMO RESTA INDIMENTICABILE

Il caso Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai lascia ancora tante domande senza risposta, la conduttrice è di certo serena, si gode la sua estate e in questo momento è in Francia, pronta a respirare un’altra aria in uno dei suoi luoghi del cuore. Gai Mattiolo disegnò quell’abito per il festival, era così che Giovanni Ciacci voleva vederla vestita.

Che sogno e allo stesso tempo quante risate per tutti, poi all’improvviso qualcuno ha deciso che al momento non c’è spazio per Antonellina in tv e se c’è bisogna ancora trovarlo. Non resta in silenzio, nell’attesa si guarda intorno, ringrazia, attende paziente perché ha imparato a farlo, e appena può si toglie i sassolini dalle scarpe, fiera della sua carriera, pronta a ricominciare; e anche il pubblico attende.

Sono passati tanti anni ma quell’abito resta sempre unico.