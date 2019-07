Naomi Campbell in aereo con guanti e disinfettante pulisce tutto ossessionata dai germi (Foto)

C’è tutta una routine che Naomi Campbell segue ogni volta che sale su un aereo pronta per un viaggio, lungo o breve che sia (foto). La splendida modella è ossessionata dai germi, dalle malattie, ha paura che gli altri possano procurare un danno alla salute, quindi armata di guanti e mascherina pulisce tutto, ogni cosa potrebbe toccare in volo. Da sempre la Campbell gira il mondo, confida che è nata viaggiando, ed è per questo che è così abituata a disinfettare tutto, lo fa sempre. Nessun pettegolezzo, è lei che pubblica un video sui suoi canali social, mostra come si difende dai germi, dalla sua paura. Controlla tutto perché gli aeroporti, gli aerei, sono per lei un vero attentato alla sua salute. I suoi occhi osservano ogni cosa, sa già cosa deve fare e dopo aver comprato riviste e dolcetti al duty free è pronta per le pulizie a bordo.

NAOMI CAMPBELL MOSTRA COME PULISCE TUTTO IN AEREO

Voi vi sedete rilassate in aereo pensando che su quel sedile altri prima di voi hanno toccato tutto magari con le mani sporche e con l’influenza? Naomi non può non pensarci, così appena sale a bordo infila i guanti usa e getta, non li toglierà per tutto il viaggio. Nella sua borsa tutto è sigillato, chiuso in buste con chiusura ermetica. Tira fuori le salviette per igienizzare e pulisce tutto ciò che poi toccherà. Quindi tavolini, oblò, lo schienale del sedile davanti, gli interruttori della luce, ogni singola cosa.

Sistema la coperta sul suo sedile, poi la laverà una volta arrivata in albergo. Infine, mascherina su naso e bocca contro chi tossisce o starnutisce ed è pronta per godersi il suo nuovo viaggio, serena in alta quota. Ovvio che non manca la crema per mani e viso.

