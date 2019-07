Caterina Balivo consiglia Capri ma arrivano le critiche di chi non può permettersi la vacanza sull’isola (Foto)

Un bel po’ di critiche per Caterina Balivo che mentre continua a godersi la sua vacanza a Capri suggerisce sui social di non perdersi il bagno nello splendido mare della sua amata isola (foto). Pochi minuti dopo arrivano i followers che in vacanza non ci possono andare e se ci vanno non possono scegliere l’isola campana. La polemica scatta subito, dopo le tante foto che la Balivo pubblica ogni anno mostrando la sua estate a Capri basta la didascalia “E pensare che bastano 45 minuti di aliscafo per fare un bagno nell’acqua verde di Capri” a scatenare tutto il resto. Lei come sempre sorride e continua senza make up a mostrare le sue gite, i momenti sotto l’ombrellone, gli outfit ei l relax che tutti vorrebbero. Capri è carissima, non c’è dubbio e i prezzi elevati soprattutto in alta stagione fanno indignare chi risponde alla conduttrice Rai, ma c’è anche chi consiglia come fare per andare sull’isola senza spendere tanti soldi.

CATERINA BALIVO IN VACANZA A CAPRI

Caterina Balivo festeggia il battesimo di Cora

“Capri è carissima e chi se la può permettere? Solo voi della tv!” è uno dei commenti arrivato sul profilo social di Caterina dopo il suo ennesimo elogio al suo luogo di vacanza preferito. “45 minuti e una buona tasca” aggiunge un’altra follower con un bel po’ di sarcasmo mentre la Balivo non risponde, cosa potrebbe dire. Ci pensa una sua fan a toglierla dall’imbarazzo spiegando che non è poi così impossibile trascorrere una vacanza a Capri.

“Ci sono stata per 4 giorni – ha scritto l’ammiratrice di Caterina Balivo – il segreto è sapersi muovere. 1) ci sono spiagge libere 2) si può soggiornare ad Anacapri nei b&b) Ristoranti Anacapri o prima dell’accesso a Capri centro per la cena. Quindi tutti ci potete andare sapendo di dover evitare il caffè nella piazzetta di Capri o ristoranti rinomati e tutti lussuosi del centro di Capri solo per poter far foto e dire sono stata lì. E non sono per niente ricca”. Voi ci siete già stati?

