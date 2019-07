Melissa Satta con le treccine in spiaggia e mette sotto ai piedi le Nakefit, le suolette colorate che abbina al bikini (Foto)

Melissa Satta è in vacanza in Sardegna, nella sua adorata isola e più bella che mai si rilassa sotto il sole e lo fa ancora di più scegliendo le Nakefit, le suolette adesive che proteggono i piedi senza indossare infradito o altro (foto). Bellissima con le treccine che le scoprono del tutto il viso, così l’abbronzatura sarà davvero perfetta. La showgirl sarda così attenta ovviamente ai dettagli sceglie le suolette adesive dello stesso colore del costume. E’ tutto sul suo profilo Instagram, tra pubblicità e voglia di sentirsi comoda Melissa Satta sfoggia bracciali, borse, un foulard per coprire i capelli usato come la più classica delle fasce. C’è da scommettere che ad agosto saranno in molte a volere le treccine e anche le Nakefit sotto i piedi. Sia in spiaggia che in piscina possono essere la scelta giusta, sono semplici suole gommate che aderiscono in modo perfetto alle piante dei piedi. Una bella protezione contro qualunque problema, anche semplicemente per non scottarsi i piedi nell’arrivare vicino all’acqua o a bordo piscina.

MELISSA SATTA BELLISSIMA AL MARE E IN PISCINA

Melissa Satta bellissimo il suo vestito per il Festival di Taormina 2019

Non sono una novità di quest’anno ma non erano ancora disponibili in Italia però se le pubblicizza la Satta forse sono finalmente disponibili per tutti. Il costo è di circa 15 euro per tre paia, quindi si intuisce che siano usa e getta e non lavabili. Disponibili nei colori azzurro, nero e rosa.

Un’estate all’insegna del relax per Melissa Satta che non parla dell’amore ritrovato con Kevin Prince Boateng. Nelle sue ultime foto il calciatore è assente ma l’ex velina di Striscia la notizia sembra più serena e felice che mai. Con lei c’è il piccolo Maddox. Meravigliosa nello scatto in riva al mare, sdraiata sulla sabbia e coperta solo da un enorme cappello.

Melissa Satta con le treccine in spiaggia e mette sotto ai piedi le Nakefit, le suolette colorate che abbina al bikini (Foto) ultima modifica: da