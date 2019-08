Prova costume anche per Simona Ventura che a 54 anni non teme il bikini (Foto)

E’ in vacanza a Rimini Simona Ventura e finalmente anche per lei è arrivata anche questa estate 2019 la prova costume, temuta o no è il risultato che conta per la conduttrice (foto). Non si fa mai trovare impreparata, da sempre è una gran sportiva ma come tutte le donne prima della bella stagione corre ai ripari. Non rinuncia mai alla sua pizza una volta alla settimana, in genere di domenica, e in spiaggia mostra il suo fisico in forma perfetta. In vacanza è con Giovanni Terzi e con i figli ma anche a Rimini non si gode del tutto il suo relax e pensa già al lavoro. A 54 anni un fisico tonico che le don ala possibilità di indossare un bikini semplice. Questa volta Simona Ventura ha scelto le spiagge di Rimini e con le ci sono i figli Giacomo e Caterina mentre il primogenito, Niccolò, è a Ibiza con gli amici. Il gruppo di famiglia non è finito, ci sono anche altri componenti.

SIMONA VENTURA A RIMINI PER LE VACANZE CON IL COMPAGNO E I FIGLI

Con la conduttrice e il suo compagno ci sono anche Sara Ventura, la sorella di Simona, e il suo piccolo nipotino Enea. A scattare la foto della Ventura in bikini è stato Giovanni mentre lei commenta: “Ebbene sì! Finalmente un po’ di vacanza, anche se MAI del tutto (ormai mi conoscete)! Si preparano i programmi in relax”. I follower non fanno che riempirla di complimenti e Margherita Zanatta, ex gieffina, si aggiunge a loro con un “Seeee vabbeh, cia ventenni” ed Eleonora Daniele continua con “Ammazza che fisico, una bomba”.





Non c’è dubbio che per SuperSimo sia un momento davvero perfetto dopo gli ultimi non idilliaci sotto tutti profili. Dalla sua lunga storia d’amore finita che inevitabilmente l’ha fatta soffrire all’amore per Giovanni terzi destinato a diventare il più grande. Poi c’è il ritorno in Rai 3 la gran conferma che il pubblico la vuole ancora in tv.