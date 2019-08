Michelle Hunziker, ogni estate sono suoi i bikini più belli (Foto)

Ogni anno in tante attendono di ammirare Michelle Hunziker in bikini e non solo per la forma fisica che ritroviamo ogni stagione perfetta ma anche per scoprire i suoi nuovi acquisti, i nuovi costumi (Foto). Anno dopo anno e ormai sono un bel po’ di anni, la Hunziker in spiaggia ci conquista, la carrellata di bikini indossati dalla conduttrice e showgirl è davvero lunghissima, ve ne proponiamo solo alcuni. Lei che è senza dubbio tra le vip più paparazzata in vacanza inizia ben presto e a volte anche ben prima del 21 giugno. Tra la Liguria, la Toscana e la Sardegna ma l’abbiamo vista anche a Dubai per poi scappare alla fine in montagna, il suo vero mondo. Gusto e forma fisica ci sono sempre e lei si fa anche aiutare per acquistare il capo giusto, più volte ha confessato che facendo da sola farebbe un bel po’ di errori.

MICHELLE HUNZIKER: “C’E’ CHI COMINCIA CON SHAKESPEARE, IO HO COMINCIATO CON LE CHIAPPE”

Non poteva essere che lei a fare questa simpatica confessione, ma nonostante le tre gravidanze il tempo sembra che per lei non passi. Sfogliando tra un’estate e l’altra, ammirando i suoi costumi negli anni si vede davvero poca differenza tra un anno e un altro. Un chilo in più o in meno e lei sembra bellissima e sorridente.





Non c’è dubbio che preferisca i bikini, quelli ridotti ovviamente ma senza eccessi. Triangoli, fasce, balconi, Michelle Hunziker li ha indossati tutti, raramente il costume intero, ad inizio stagione quasi sempre i pantaloncini e poi niente trucco e capelli sciolti, con o senza occhiali, con o senza accessori ma per lo più semplice, meravigliosa, inimitabile. Lei al mare ci va per divertirsi, per abbronzarsi un po’, per nuotare, per giocare, per stare con le sue bimbe, i cani e il marito.





Michelle Hunziker, ogni estate sono suoi i bikini più belli (Foto) ultima modifica: da