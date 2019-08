Antonella Clerici pubblica un video con Maelle piccola: ricordi di una vita (Foto e Video)

Antonella Clerici non lascia mai i suoi fan senza un saluto, un ricordo, una foto, un sorriso e oggi ha voluto condividere con tutti un video del passato. “Ricordi di una vita” scrive aggiungendo il nome della sua Maelle, del suo Oliver che purtroppo non c’è più e di Roma, la città che per tanti anni l’ha accolta. Sono immagini piene di tenerezza, Maelle è poco più alta della sua batteria, suona, canta e balla, forse intona una delle canzoni che abbiamo ascoltato tante volte a La prova del cuoco. Si intravede anche Oliver che poi abbaia e le emozioni le possiamo immaginare. Antonella Clerici è in vacanza in Normandia, ovviamente con Vittorio Garrone e con la figlia Maelle, è lontana dal caldo di questo periodo e con il suo compagno si gode tutto il relax. Ieri è andata al cinema a vedere Il Re Leone, pienamente soddisfatta della visione.

ANTONELLA CLERICI FELICE IN NORMANDIA SFOGLIA TRA I SUOI RICORDI E MOSTRA IL SUO PRESENTE

Look sportivo, tutta rossa e nera, Antonella Clerici si gode ogni istante di questa estate per lei di certo diversa dalle altre. Ogni mattina anche in Normandia non manca mai la sua passeggiata nel bosco con il suo compagno. Mostra anche questo e riceve un pieno di complimenti.





Sono una coppia bellissima e sono sempre così sorridenti insieme, felici della vita che hanno scelto. “Alla fine la vita ti ha premiato, hai al tuo fianco una persona che ti ama” le scrive una fan. Ricordiamo tutti e lei stessa l’ha confidato più volte con il sorriso quanto sia stata sfortunata in amore. E’ stata sposata più volte ma non è mai stato l’uomo giusto, forse non sposerà mai il suo Vittorio ma per lui ha fatto ciò che non ha mai fatto per altri.