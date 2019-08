Ilary Blasi al compleanno di Teo Mammuccari è bellissima ma stonatissima (Foto e Video)

Dopo il video posato da Ilary Blasi i fan sono tutti impazziti per lei che al compleanno di Teo Mammucari ha dimostrato ancora una volta che non si comporta da personaggio famoso (foto). Una festa di compleanno tutta da ridere per il conduttore che ovviamente tra i suoi invitati non potevano non avere i Totti e non poteva non prendere in giro la bella Ilary Blasi. Al ristorante di Sabaudia scelto per i suoi 55 anni tantissimi gli ospiti ma anche le risate. In rosa Ilary è bellissima, scarpe basse, capelli sciolti e non si tira mai indietro. C’è il karaoke per tutti, Mammucari canta benissimo, è una sua passione, ma anche Ilary all’inizio gli tiene testa, lo sorprende quando deve intonare Nel blu dipinto di blu ma Teo non perde un secondo e inizia a scherzare. Tutti applaudono la conduttrice ma lui insiste, non canta bene, è stonata, non conosce le parole delle canzoni, la invita così a una prova ancora più difficile.

ILARY BLASI MOSTRA IL VIDEO DEL COMPLEANNO DI TEO MAMMUCARI

“Ha stonato come non si è mai sentito” ha esclamato il conduttore e lei sta al gioco e quando deve intonare Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali la prova risulta davvero molto complicata. Il risultato è deludente ma così divertente che anche Ilary non si trattiene.





Anche nel privato Teo Mammucari si scopre il giocherellone che vediamo in tv, non piace a tutti il suo modo di fare ma la sua collega non fa che ridere come tutti gli altri presenti alla sua festa di compleanno. “E’ imbarazzante sta cosa” commenta il festeggiato stroncando la carriera canora di Ilary Blasi che a sua volta la prende con l’ironia di sempre e ancora una volta non si pone sul piedistallo ma dimostra di essere semplice proprio come appare.