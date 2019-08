Arisa in bikini coloratissimo è perfetta e “sta da Dio” (FOTO)

Qualche giorno fa Arisa si era sfogata con i social raccontando dei problemi avuti a causa delle sue oscillazioni di peso. Chili di troppo, chili persi, sport per un’altalena dalla quale si sale e si scende e la bilancia non sta mai dalla tua parte. La cantante ha spiegato quanta attenzione possa metterci in alcuni periodi della sua vita, una attenzione maniacale che la porta ad esempio anche a comprare mille prodotti per i cappelli per poi decidere di rasarli. Insomma un’altalena anche di sentimenti che porta Arisa a non vedersi a volte bella come dovrebbe. Oggi però la cantante si mostra bellissima in bikini con le forme al posto giusto ed è raggiante. Lo scrive anche lei nel messaggio che posta su Instagram mostrandosi in bikini bella e perfetta per la sua estate al mare!

E’ la prima foto in bikini che la cantante posta questa estate.

ARISA SCEGLIE UN BIKINI COLORATISSIMO PER LA POSA SU INSTAGRAM

Nell’era in cui stiamo attentissimi a come si appare e meno a quello che si ha forse da dire, avere il fisico da modella o da influencer sembra essere il solo modo per potersi mostrare in circolazione. Ma non è così e dovremmo ricordarlo sempre più spesso. E anche grazie alla foto che oggi ha mostrato Arisa, bellissima e perfetta con il suo fisico da donna normale, forse il messaggio può arrivare forte e chiaro. Perchè il bello non è solo avere un ventre piatto e un lato b ( quasi sempre rifatto) perfetto.

“Così come sei” ha scritto Arisa su Instagram usando questa frase come hashtag. E forse se più donne si mostrassero “così come sono” i social sarebbero un posto più bello.

Mille di queste pose sui social per riportarci con i piedi a terra e ridarci la bellezza autentica delle donne.

