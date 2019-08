Costantino Vitagliano in cerca dell’anima gemella si candida per il trono over di Uomini e Donne

Costantino Vitagliano è e resterà probabilmente uno dei personaggi più noti nati nel programma di Maria de Filippi. I tronisti di Uomini e Donne vanno e vengono ma lui, che tra i primi si accomodò sulla sedia rossa dopo aver detto di no alla tronista che lo scelse e aver intrapreso la strada da tronista a sua volta, resta sicuramente uno dei più noti. Le ragazze di vent’anni ma anche le signore di 50 lo conoscono. E la sua fama va ben oltre Instagram o Facebook. E a quanto pare, Costantino, potrebbe persino farsi conoscere di nuovo, dal pubblico di Canale 5. Come? Pare che la possibilità di una partecipazione a Uomini e Donne non gli dispiaccia affatto. Archiviata la sua esperienza nel Grande Fratello Vip, è durato come un gatto in tangenziale, Costantino potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima edizione del trono over, se solo Maria lo volesse.

Oggi Costantino è sicuramente molto diverso dal ragazzo che si era seduto sul trono e si era innamorato di Alessandra Pierelli. Il Vitagliano, oltre ad avere qualche capello bianco in più e qualche annetto di esperienza sulle spalle, è anche diventato padre. E questo si sa, cambia le carte in tavola. Intervistato dalla rivista DiPiù ha spiegato come vivrebbe oggi una possibile partecipazione a Uomini e Donne.

COSTANTINO VITAGLIANO NEL TRONO OVER DI UOMINI E DONNE? LE ULTIME NEWS

Ed ecco le parole di Costantino nella sua ultima intervista:

“Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni”.

L’obiettivo sarebbe quello di trovare la sua anima gemella:

“Ci sarebbe una differenza rispetto al passato allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.