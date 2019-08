Mara Venier super sexy in costume e Nicola le fa una dolce dedica d’amore (FOTO)

Estate da passare in famiglia per Mara Venier lontana dalla vita di città. Dopo il matrimonio di suo figlio, Mara è volata con tutta la ciurma in Repubblica Domenicana dove suo marito Nicola Carraro vive quasi tutto l’anno. La sua quindi è una estate da nonna: si dedica soprattutto alle passeggiate in compagnia del piccolo Claudio che la adora e ai bagni al mare. Tra una spesa e una passeggiata in città, Mara si gode ovviamente anche la spiaggia e si mostra in tutto il suo splendore. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista abbronzatissima e in super forma in costume da bagno. E anche Nicola Carraro apprezza tutta la bellezza di sua moglie tanto da farle sui social una dolce dedica d’amore. Un amore davvero forte e speciale quello che lega Mara e Nicola.

MARA VENIER BELLISSIMA IN COSTUME: NICOLA CARRARO LE FA UNA DEDICA D’AMORE

Mara e Nicola sono una coppia unitissima tanto che sia sui social, che in tv, quando possono, si scambiano grandi promesse d’amore. Tra di loro le cose vanno a gonfie vele tanto che sarebbero pronti a sposarsi di nuovo per suggellare questo sentimento fortissimo! “Ma vogliamo parlare della bellezza di mia moglie? ❤️ ” ha scritto Nicola postando una foto di Mara sulle bianche spiagge della Repubblica Domenicana.

Ed è proprio Nicola che le scatta le foto più belle felice di avere al suo fianco una moglie così speciale. E sui social le dolci parole d’amore, non mancano mai!

La conduttrice si gode quindi gli ultimi giorni di relax lontana dalla vita di città prima di tornare a Roma dove l’aspetta una stagione televisiva davvero molto ricca. Mara infatti oltre a essere di nuovo la regina della domenica pomeriggio di Rai 1, avrà anche un nuovo incarico che la vedrà protagonista nel prime time della rete.

Mara Venier super sexy in costume e Nicola le fa una dolce dedica d’amore (FOTO) ultima modifica: da