Emma Marrone bellissima in bikini e felice in barca con Nikolai, il modello forse è il suo nuovo fidanzato (Foto)

Anche Emma Marrone ha scelto Capri per trascorrere parte delle sue vacanze al mare, in barca, con il modello Nikolai Danielsen ma non solo con lui (foto). Le riviste di gossip parlano di una nuova storia d’amore tra la cantante e il bel 38enne ma ovviamente Emma non conferma. E’ da tempo che è single, o forse è da tempo che ha imparato a tutelare la sua vita privata. Impossibile però non notare la presunta nuova coppia immortalata a Capri. Emma Marrone è bellissima in gran forma in bikini e costume intero, resta sempre il nero il suo colore preferito in spiaggia e sotto il sole. Nikolai aitante e muscoloso, bellissimo e forse potrebbe davvero rendere finalmente felice l’ex alunna di Amici.

EMMA MARRONE SU CHI LE FOTO CON IL MODELLO NIKOLAI DANIELSEN

Io sono bella è il primo brano del suo nuovo album, scritto per lei da Vasco Rossi, e bella lo è davvero senza un filo di trucco mentre si diverte in acqua con gli amici, distesa in barca accanto a Nikolai. I Faraglioni sullo sfondo e tutta la magia dell’estate per poi partire per Formentera in compagnia di un’altra persona speciale, suo fratello Checco.





L’ipotetica storia d’amore intanto fa sognare i fan della cantante salentina anche grazie a una foto condivisa dal modello, un altro indizio. E’ uno scatto con Emma, insieme in barca mentre continuano i like, le faccine e i commenti che rivelano sui social la complicità tra i due. Si sono conosciuti poer caso e chissà se per caso questo possa essere il vero amore tanto atteso dalla Marrone dopo tutte le delusioni. 36 anni lei, 38 anni lui, anche la rivista di Alfonso Signorini tifa per questo nuovo presunto amore, anzi il settimanale chi sembra già certo della storia d’amore dell’estate.





