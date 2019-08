Federica Panicucci in bikini mostra il lato B, a 30 anni non l’avrebbe mai fatto (Foto)

Federica Panicucci si piace più adesso di quando aveva 30 anni e oggi ne ha più di 50 ma la consapevolezza di quanto sia bella le è arrivata insieme ad altro (foto). Di certo l’amore per Marco Bacini le ha regalato tanto e lui è anche il suo fotografo, annoiato ma fiero che finalmente dopo migliaia di scatti il risultato sia pazzesco. La conduttrice di Mattino Cinque confessa che come tutte anche lei non approva tutte le foto, anzi è davvero difficile lo scatto giusto ma il suo compagno è diventato bravissimo. Ed ecco che su Instagram le foto in bikini si moltiplicano, ogni viaggio in luoghi paradisiaci è il pretesto per mostrare pancia piatta, assenza di difetti, bellezza che fa impallidire le giovanissime. In passato Federica Panciucci avrebbe rifiutato una foto in costume, oggi si piace.

ANCHE FEDERICA PANICUCCI PENSAVA DI AVERE DEI DIFETTI

E’ bellissima da sempre con i suoi lunghi capelli biondi, alta, magra e sempre con i suoi outfit perfetti, ma anche lei credeva di avere dei difetti. Pensava di avere le gambe troppo magre, il sedere troppo pronunciato, il seno troppo piccolo. Poi cosa è successo? Cosa ha portato la Panicucci fino a questa estate dove dalle Maldive ha addirittura condiviso una foto del suo lato B in quasi primo piano, di certo ben evidente in bikini nero?





“Scusate le spalle” ha scritto la conduttrice di Mattino 5 postando la sua foto di schiena nell’oceano e ha poi spiegato: “Mi è venuto uno scatto bello e mi sono detta: quando mi ricapita? Ma il post era ironico, lascio a Belen quelli seri”. Intanto i like sono arrivati più che numerosi ma il merito non ha dubbi che sia anche di Marco Bacini: “Prima si annoiava a fotografarmi: non è che lo scatto arriva subito. Ora, si è arreso al suo triste destino e dice “almeno, dopo due milioni di foto, sono diventato bravo”. Filtri non ne usa molti, ammette che leviga sotto gli occhi, toglie le lentiggini ma di certo non si mette il sedere di un’altra. Si piace, finalmente, ed è bellissima anche per questo.