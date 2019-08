Veronica Satti di nuovo nel baratro ma ad aiutarla questa volta c’è Bobby Solo (Foto)

Le ricordiamo le lacrime versate da Veronica Satti durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello e anche quelle di gioia arrivate dopo l’incontro con Bobby Solo (foto). La figlia del noto cantante in tv e nelle sue interviste non ha mai nascosto di avere avuto in passato dei problemi che l’hanno fatta stare male davvero, problemi legati all’autolesionismo. Veronica ci è ricaduta, parla di baratro, lo racconta sui social adesso che il peggio è passato, che quel momento terribile l’ha superato anche grazie a Bobby Solo. Tanti anni di distacco tra padre e figlia, magari solo per incomprensioni reciproche, poi grazie a Barbara D’Urso e al suo programma tutto si è risolto, la Satti e il suo papà sono di nuovo insieme e con loro tutto il resto della famiglia. “Sto meglio grazie a mio padre” ha raccontato l’ex gieffina a chi la segue su Instagram, spiegando perché è ricaduta nel “baratro” e la sua attuale consapevolezza, la sua forza.

LA FIGLIA DI BOBBY SOLO DI NUOVO NEL BARATRO DELLE AUTOLESIONI

“Ciao ragazze! Vi vorrei spiegare meglio le mie ultime Instagram Stories… In quest’ultimo periodo, sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto nuovamente quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto subito di correre da lui. Devo ringraziarlo di cuore perché se adesso sto meglio è grazie a lui, alla compagna Tracy e a mio fratello Ryan” ha poi aggiunto “Tutto il dolore del passato non era solo dovuto alla mancanza paterna, e anche se fosse, lui così si è davvero riscattato e si è preso cura di me in tutto e per tutto. Ho capito che non si finisce mai di essere autolesionisti e, probabilmente, ogni giorno dovrò farci i conti ma oggi, oltre alla mia mamma e ai miei nonni che mi sono sempre stati vicini, c’è anche mio papà e la sua famiglia e questa è la mia vittoria più grande”.

“Ci saremo sempre” ha commentato suo padre e di certo sono parole che le faranno bene per sempre. Ha bisogno di sostegno ma in realtà ne hanno bisogno tutti i figli, perché c’è chi chiede aiuto e chi non lo dirà mai.