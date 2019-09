Andrea Iannone nel mirino degli haters sui social: labbra rifatte e punturine di troppo? (FOTO)

Sfilata sul red carpet di Venezia per Andrea Iannone alla sua prima volta con Giulia de Lellis. I due sembrano essere davvero pazzi d’amore e ieri si sono lasciati fotografare sul red carpet belli come sempre. La De Lellis ha scelto un bellissimo abito rosa mentre Andrea ha optato per un classico smoking nero sinonimo di sobrietà ed eleganza. Ma non è stato il look a far parlare…Sui social infatti in pochissime ore si sono scatenati quelli che si potrebbero definire gli “haters” o comunque persone che hanno qualcosa da dire contro Andrea. Si dividono in diversi gruppi: ci sono quelli che fanno delle critiche, esprimendo semplicemente il loro parere, cosa lecita visto che siamo di fronte a un personaggio pubblico, e ci sono però poi quelli che vanno oltre. Ma qual è l’accusa mossa ad Andrea Iannone e perchè il pilota ha ricevuto così tante critiche? Secondo i criticoni, Andrea avrebbe esagerato con i ritocchi estetici, in particolare con le punture sulle labbra. Non è la prima volta che il pilota viene accusato di aver esagerato. Sono molti a dire che tutto è iniziato quando stava con Belen e persino Fabrizio Corona, come ricorderete, aveva ironizzato sul fatto che Iannone somigliasse o almeno cercasse di farlo, sempre di più a lui.

ANDREA IANNONE LABBRA RIFATTE? SUI SOCIAL PIOVONO CRITICHE

Ed è così che dal suo arrivo a Venezia, Iannone sui social viene subissato di critiche per questi ritocchini che, noi a dire il vero, non sappiamo se ci siano stati o meno. C’è persino chi lo vede più concentrato nel mondo dello spettacolo che in quello dello sport: come dicevamo in precedenza, le critiche sono davvero molto cattive.

Andrea non se ne cura e guarda avanti, come del resto ormai sempre più spesso sono costretti a fare i personaggi famosi che non trovano pace sui social…

