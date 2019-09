Giulia de Lellis sceglie il rosa con fiocco per il red carpet a Venezia (FOTO)

Giulia de Lellis, dopo l’abito nero in velluto indossato al Vanity Fair party arriva a Venezia per il suo primo red Carpet. E anche questa volta sembra aver scelto un abito che ha fatto impazzire tutte le sue fans. Il vestito scelto per la sfilata sul red carpet è davvero da principessa moderna: rosa, scintillante, con fiocco sul lato b ma soprattutto con tante trasparenze. Un abito che le sta a pennello e che fa innamorare tutte le ragazze che la seguono sui social e sognano di poter essere un giorno al suo posto! Sul red carpet Giulia è arrivata al fianco di Andrea Iannone, anche lui elegantissimo per l’occasione.

GIULIA DE LELLIS BELLISSIMA IN ROSA SUL RED CARPET DI VENEZIA

Come potrete vedere dalle foto del red carpet, la parte top consisteva in un bustier trasparente con le coppe del décolleté spolverate di piccole perline bianche. La zona bottom invece fluiva in una morbida gonna di tulle con un mini-strascico. Tutto molto lineare a simmetrico se non fosse per il bellissimo fiocco che Giulia ha mostrato sul retro dell’abito, davvero un tocco in più per questo abito che molte donne di certo vorrebbero indossare. Per completare il look, orecchini maxi e un paio di sandali gioiello.

Nel corso del pomeriggio Giulia ha condiviso con i suoi 4 milioni di followers i trucchi per il look. In particolare per quello che riguarda i capelli ha usato dei prodotti Karastase, per una chioma brillante e perfetta.

Che voto diamo al look scelto da Giulia per questo red carpet a Venezia? Romantica e magica è davvero da dieci e lode.

