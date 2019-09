Giuseppe Conte pronto per il nuovo Governo: la first lady si gode ancora le ferie a Ponza (FOTO)

E’ l’uomo del momento. Seguito dalle telecamere di tutte le televisioni, dai giornalisti di tutti i quotidiani…Tutti lo vogliono ma per ora si concede poco. Parliamo di Giuseppe Conte pronto a dare vita, tra poche ore, Rousseau permettendo, al nuovo Governo. E se a lui non si può arrivare, al momento rilascia pochissime dichiarazioni, ecco che i paparazzi si concentrano sulla first Lady che poco si è vista al fianco di Giuseppe Conte nell’ultimo anno. Anche in una delle uscite ufficiali di agosto, Conte è stato accompagnato da suo figlio e non dalla sua compagna. Sul numero di Chi in edicola questa settimana, ci sarà un servizio dedicato proprio alla compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino.

LA FIRST LADY AL MARE CON SUA FIGLIA: LA COMPAGNA DI CONTE E’ BELLISSIMA

Le prime foto del servizio in edicola da domani sulla rivista Chi sono state pubblicate sui social e sui media on line. Ci mostrano la bellissima Olivia ancora al mare. Indossa un costume intero mentre si gode le ultime ore al mare. Meta scelta la meravigliosa Ponza.

Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, proprietario di un hotel a Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin, ha trascorso gran parte dell’estate nella casa di famiglia per non lasciare solo il compagno. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 4 settembre, l’ha paparazzata al mare con Eva, avuta da una precedente relazione.

La coppia è molto riservata, i due si vedono pochissimo insieme e neppure in questi giorni così delicati i paparazzi sono riusciti a fare delle foto dei due insieme.