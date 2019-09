Elodie che topless in barca con Mahmood: sempre più sexy (FOTO)

L’abbiamo vista meravigliosa e brillante sul red Carpet di Venezia con il suo abito Blumarine e adesso la ritroviamo sulle pagine della rivista Chi con un topless che lascia senza fiato. Parliamo della bellissima Elodie che, oltre a essere una promessa della musica italiana, nata nella scuola di Amici di Maria de Filippi, è di una bellezza travolgente. Così bella che molto spesso anche negli anni della scuola si è sentita dire che i suoi lineamenti e il suo fisico da urlo facevano dimenticare la sua voce. Ma gli ultimi successi musicali hanno dimostrato che Elodie oltre a togliere il fiato per la sua bellezza, può far venire la pelle d’oca con la sua voce.

Sul numero della rivista Chi la troviamo in topless mentre trascorre delle ore di relax e svago in barca al fianco del suo grande amico Mahmood. Quando i due sono stati avvistati dopo Sanremo per la prima volta insieme, si era pensato che potessero avere una relazione. In realtà tra Elodie e il vincitore del Festival c’è solo un grande rapporto di amicizia.

GUARDA QUI LE FOTO DI ELODIE A VENEZIA

ELODIE CI REGALA ANCHE UN TOPLESS MOZZAFIATO ALLA FINE DELL’ESTATE

Come si vede anche nelle foto scattate dai paparazzi, sul numero di Chi in edicola questa settimana, tra i due c’è un certo feeling. Si divertono a cimentarsi con le fotografie da postare sui social, e poi si godono questa gita in barca tra tuffi, scherzi e tintarella. La loro del resto è stata una grande estate. Per Mahmood tra l’altro grande successo anche del suo nuovo singolo Barrio.

Peccato che la quiete sia stata interrotta da un piccolo incidente. Mahmood infatti, durante un tuffo nelle acque del mare della Sardegna ha avuto un piccolo incidente e, come si legge sulla rivista Chi, ha dovuto mettere un punto in testa!