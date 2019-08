Elodie bomba sexy a Venezia in Blumarine (FOTO)

In questi giorni gli occhi sono tutti, inevitabilmente, puntati sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019. Tante le star che stanno calpestando il tappeto rosso e tra queste c’è anche la cantante Elodie Di Patrizi, lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi. L’esplosiva Elodie è approdata sul red carpet di Venezia 76 con un bellissimo abito lungo e scintillante di Blumarine. La cantante del tormentone estivo Margarita ha sfoggiato il suo sorriso per i fotografi valorizzato anche dal vestito di diamanti scelto per il noto evento.

La cantante Elodie sul red carpet di Venezia 76: ecco le foto con il suo scintillante vestito Blumarine

Capelli corti, trucco perfetto e spalla scoperta per Elodie che sicuramente ha fatto tenere gli occhi incollati su di lei durante il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E allora curiosi il look della bellissima Elodie Di Patrizi a Venezia 76? Ecco di seguito alcuni scatti della cantante durante la seconda serata dell’importante evento cinematografico:

Elodie sul red carpet di Venezia 76 ma al suo fianco non c’è Marracash

L’estate di Elodie procede a gonfie vele tra importanti successi sul piano della carriera ma anche per quanto riguarda l’amore. Conosciamo tutti il tormentone Margarita, la hit dell’estate cantata da Elodie insieme al rapper Marracash. Il loro rapporto però non si ferma alla sola passione per la musica perché la ex allieva di Amici e il noto rapper sono stati pizzicati più volte insieme in atteggiamenti intimi. Elodie e Marracash sono infatti una vera coppia ormai un po’ di tempo ma questa volta la bella cantante ha dovuto rinunciare alla presenza del suo Marracash e ha sfilato sul tappeto rosso di Venezia 76 da sola riuscendo comunque ad attirare tutta l’attenzione su di lei con il suo esplosivo abito Blumarine e tutta la sua femminilità.

E voi che cosa ne pensate di Elodie Di Patrizi? Vi è piaciuta la sua scelta per il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019? Fateci sapere la vostra opinione tra i commenti.