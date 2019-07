Elodie e Marracash, l’ex alunna di Amici e il rapper pizzicati tra un bacio e un incontro di boxe (Foto)

Elodie di Patrizi e Marracash sembra siano davvero una coppia e se fino a poco tempo fa lei ripeteva che era single questa settimana la rivista Chi mostra le foto del primo bacio. Un bacio appassionato durante un incontro di boxe, evidentemente i due cantanti seguono lo stesso sport e oltre alla musica hanno in comune anche questo. Nessun annuncio ufficiale magari non sono nemmeno fidanzati ma la rivista di gossip di Alfonso Signorini intanto ha immortalato il momento più dolce. Elodie e Marracash hanno duettato insieme, Margarita è il pezzo galeotto che sembra aver fatto scattare la scintilla. Così dalla musica all’amore sembra che il passo sia stato breve. Pochi mesi prima l’ex alunna di Amici di Maria De Filippi sembrava potesse avere una relazione con Mario Balotelli; in quel caso tutto falso e infatti il calciatore in breve smentì la notizia.

ELODIE DI PATRIZI E MARRACASH DOPO IL SINGOLO INSIEME UN AMORE IN DUE

I paparazzi li hanno sorpresi mentre si scambiavano un bacio in platea durante un incontro di boxe tra Alessandro Sardina e Alessandro Gotti, campione contro sfidanti. In un attimo di pausa sguardi complici, mano nella mano e lei che si avvicina al rapper e scatta il bacio, immaginiamo non sia il primo.

ELODIE E LELE UN AMORE NATO AD AMICI

“Tacchi in mano e piedi sempre per terra” scrive la bellissima cantante nata grazie al talent show di Maria De Filippi pubblicando uno scatto di sera in spiaggia, i piedi sulla sabbia e le scarpe in mano. Adesso possiamo dire che Elodie non è più single? L’unica storia d’amore vissuta sotto i riflettori è stata quella con Lele, anche lui cantante nella stessa edizione del programma di Canale 5. Attendiamo il seguito, magari qualche dichiarazione dei diretti interessati e i mesi ancora caldi dell’estate.