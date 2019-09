Kate Middleton sceglie Michael Kors per il primo giorno di scuola di Charlotte e George (FOTO)

Occhi di tutto il mondo puntati oggi sul piccolo George e su Charlotte, donnina di casa al suo primo giorno di scuola. Ma anche mamma Kate Middleton a attirato l’attenzione dei paparazzi sfoggiando un delizioso abito. Come saprete i media britannici tendono sempre a fare i conti in tasca alla duchessa di Cambridge e analizzano con grande attenzione le sue scelte di look. Per l’occasione Kate sembra aver indossato un abito visto oggi 5 settembre 2019 per la prima volta ( ma potremmo sbagliarci perchè si sa, Kate è la regina del riciclo ). Per questa uscita in compagnia di William e dei suoi figli, Kate ha scelto un bellissimo abito lungo di Michael Kors. Fantasia viva e accesa che ci fa ancora pensare all’estate. Scarpe con tacco ma non altissimo, cintura per sottolineare il suo impeccabile punto vita. Capelli sciolti che ci sembrano essere di una tonalità leggermente più chiara del solito. Cambio di look o merito del sole preso nel corso delle vacanze estive che potrebbe aver schiarito i capelli di Kate?

Che voto diamo quindi al look di Kate? Vi mostriamo le immagini con le scelte di look fatte il 5 settembre per dare un giudizio sull’outfit della duchessa! INTANTO GUARDA QUI LE FOTO DI GEORGE E CHARLOTTE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

KATE MIDDLETON SCEGLIE MICHAEL KORS PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA E NON SBAGLIA

Ed ecco le foto che ci mostrano il look scelto da Kate Middleton che punta tutto sulla fantasia floreale by Michael Kors.

A completare il look, come dicevano in precedenza, un paio di scarpe di Prada, perfettamente abbinate con l’abito. Il costo del vestito indossato oggi da Kate, si aggira intorno alle 200 sterline. Kate ha poi indossato un bellissimo paio di orecchini che hanno dato luminosità al suo volto. Per noi oggi il voto è sicuramente 9.

