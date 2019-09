Fedez perfetto a Venezia senza calzini ma le vesciche ai piedi erano inevitabili con quelle scarpe (Foto)

Calzini sì o calzini no? Fedez a Venezia accanto a Chiara Ferragni per la prima del documentario che parla della sua vita ha scelto la perfezione e ha indossato le scarpe senza calzini (foto). Conseguenza inevitabile le terribili e dolorosissime vesciche, quelle che ti farebbero camminare con le mani a terra e i piedi in aria ma di certo senza scarpe. Fedez ha invece dovuto stringere i denti fino alla fine ed ecco che l’apparenza supera la realtà ma ha poi svelato a noi comuni mortali che anche a lui senza calzini spuntano le bolle sui piedi, sui talloni. Quante volte ci siamo chiesti come facciano i meravigliosi vip a sfilare con scarpe nuovissime, durissime, magari scomodissime e il tutto senza protezione. Semplice: soffrono in silenzio.

FEDEZ INDOSSA LE SCARPE SENZA CALZINI, MA CHI HA DECISO CHE COSI’ IL LOOK E’ PERFETTO?

Tutta la famiglia riunita intorno a Chiara Ferragni per il red carpet a Venezia, tutti in abiti da sera sofisticati. Il rapper ha sfoggiato un completo nero di Versace con l’immancabile camicia decorata e l’inconfondibile stampa barocca, tonalità sul verde. Ai piedi i mocassini di pelle ma lui non ha voluto sbagliare, magari non ha voluto deludere sua moglie, ha così scelto di non indossare nemmeno i fantasmini. Sotto i riflettori i minuscoli calzini avrebbero potuto rovinare tutto in un attimo spuntando in qualche angolo.





Spenti i riflettori è stato lui stesso a pubblicare il bollettino, le foto dei suoi piedi, prima con l’applicazione dei cerotti che ha dovuto comprare e applicare per potere resistere fino a fine serata e poi le foto delle vesciche. Una brutta esperienza ma alla fine il look non ha subito danni, le foto perfette e il sorriso forzato. Chissà che qualcuno adesso non pensi sia il caso di far tornare di tendenza raffinata i calzini.