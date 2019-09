Demi Lovato dice basta alle foto modificate e mostra la cellulite stanca di vergognarsi (Foto)

Forse è arrivato davvero un nuovo inizio per tutte le donne e se anche Demi Lovato ha deciso di mostrare il suo vero corpo, le foto senza filtri, c’è un altro passo in avanti (foto). Su Instagram e non solo le foto non mostrano la realtà, i ritocchi, i filtri, le modifiche, sono ovvie, a volte eccessive ma rendono insicure molte donne. “Questa sono io, reale e senza filtri” ha commentato la Lovato accanto allo scatto in bikini che senza ritocco mostra la sua cellulite. La cantante e attrice stanca di vergognarsi del suo corpo, di avere timore che le sue foto senza ritocco finissero sui social o sulle riviste, ha scelto di dire la verità. Un nuovo capitolo della sua vita e a 27 anni, la star della musica desidera essere orgogliosa anche del suo corpo. Demi Lovato non ha un fisico “perfetto” e confessa che non ne è per niente entusiasta ma aggiunge cose ben più importanti che oggi le regalano serenità.

LE FOTO DI DEMI LOVATO SENZA FILTRI

“Sono davvero stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto in bikini sono state modificate, odio averlo fatto ma è la verità) in modo che gli altri pensino che io sia il loro ideale di bellezza, ma quella non sono io” ha confidato aggiungendo che la sua paura più grande era una sua foto inedita in bikini.





La foto alla fine l’ha pubblicata lei: “voglio mostrare quello che sono, piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Io sono questa, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di un corpo che ha combattuto così tanto e che continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò. E’ una bella sensazione tornare al lavoro senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento di 14 ore al giorno, o privarmi di una vera torta di compleanno, optando per anguria e panna montata con le candeline perché ero terrorizzata dall’idea di ingrassare a causa di una pazza dieta di me*da. Comunque, questa sono io, reale e senza filtri! E dovreste amarvi anche voi!”. Speriamo il suo messaggio arrivi a tante donne e che accanto alla Lovato si aggiungano altri personaggi famosi pronti a svelare i filtri. “Spero di essere di ispirazione agli altri perché amino il loro corpo”. Avere cura di se stessi è importante, vergognarsi del proprio corpo è un pessimo inizio ogni mattino.