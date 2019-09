Federica Panicucci pronta per Mattino Cinque, a che ora suona la sua sveglia?

Sarà bellissima anche appena sveglia Federica Panicucci ma lo è molto di più quando mette piede nello studio di Mattino Cinque pronta per la diretta (foto). Domani la conduttrice di Canale 5 torna al timone del suo programma per la sua undicesima edizione e dopo le vacanze e tutto il relax vissuti non sarà di certo semplice svegliarsi. Alle 8:40 il via alla prima puntata e alle successive quindi la Panicucci punta la sveglia all’alba e per l’esattezza alle 5:40. Ovvio che le serva tutto il tempo per se stessa, per i figli e per prepararsi per la diretta di Mattino Cinque e a Tv Sorrisi e Canzoni confida il suo buongiorno. Ha bisogno di coccole a letto e un caffè appena sveglia e così la sua giornata inizia sempre nel migliore dei modi, anche perché racconta che è per natura sempre ottimista, felice della sua vita. E’ fortunata e lo sa benissimo, i suoi figli sono bellissimi e stanno bene, ha accanto un uomo che adora e che ricambia i suoi sentimenti, fa il lavoro che adora e ha la vita che ha sempre desiderato.

FEDERICA PANICUSSI SVEGLIA ALL’ALBA PER MATTINO 5

Da dieci anni Federica Panicucci imposta la sveglia alle 5:40, è abituata ed è felice di ricominciare: “Sono contenta perché faccio il lavoro che amo e alzandomi presto mi sembra di avere più vita da vivere. Ho i miei riti: colazioni lunghe e lente. Il tempo per leggere i giornali e recuperare. Poi un caffè appena sveglia ci vuole: sono un po’ rallentata”.





Domani sarà su Canale 5 con Francesco Vecchi, il pubblico la aspetta e lei ricambierà con professionalità e bellezza. Di recente ha anche confidato quali sono i suoi riti di bellezza, come fa a 51 anni ad essere sempre in forma perfetta. Esempi e consigli che dovremmo seguire per stare bene, soprattutto in salute. Si inizia domattina con un bacio e un caffè, il sorriso e poi tutto il resto.