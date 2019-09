Federica Panicucci festeggia il compleanno della figlia Sofia con una festa dolcissima (Foto)

Si presenta come mamma innamorata di Sofia e Mattia e non c’è dubbio che Federica Panicucci sia prima di tutto una mamma e poi una conduttrice amatissima e in diretta con l’ennesima edizione di Mattino Cinque da lunedì 9 settembre, poi il giorno dopo ha festeggiato il compleanno di sua figlia (foto). La primogenita di Federica Panicucci ha compiuto 14 anni e la sua mamma pazza di gioia per la sua piccola donnina le ha organizzato una festa dolcissima. Tanti palloncini rosa, viola e bianchi, un enorme numero 14 e una torta deliziosa. Nei vari video della Panicucci abbiamo visto più volte sua figlia Sofia esibirsi in salti e verticali, la ginnastica artistica è la sua passione e la torta scelta non poteva che rappresentarla.

LA FIGLIA DI FEDERICA PANICUCCI FESTEGGIA IL COMPLEANNO, 14 ANNI PER LA PICCOLA FARGETTA

Anche la torta è tutta rosa con un nastro, il numero dei suoi anni, il suo nome e la ginnasta che sogna. “Auguri piccola mia” scrive la conduttrice aggiungendo gli hashtag #tuttolamoredelmondo #loveyousomuch. Matteo e Sofia sono i suoi amori più grandi e lei è molto protettiva nei loro confronti, non ha mai mostrato i loro volti anche s eli abbiamo visti in tanti scatti ma sempre con il viso coperto, di schiena.





Sa già che anche questa stagione di Mattino Cinque sarà un novo successo per lei e sa anche che l’amore per Marco bacini le ha cambiato la vita. Non desidera altro che tutto continui come adesso, sa che è molto fortunata ma ha avuto anche il coraggio di cambiare. Il divorzio da Mario Fargetta, il papà dei suoi figli, non è stato semplice, ma ha gestito con lui tutto nel miglior modo possibile chiedendo rispetto per i loro bambini. Adesso si gode tutta la serenità del suo modo e la meravigliosa età della sua Sofia.





