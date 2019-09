Paola Turani rivela l’incubo da modella di dovere essere sempre più magra (Foto)

Alla bellissima Paola Turani veniva chiesto di essere sempre più magra e quella taglia 38 le sembrava sempre più piccola, non era felice, si sentiva in trappola e ha così deciso di lasciare la moda (foto). A distanza di dieci anni la Turani è ancora più bella, molto più di prima che era così magra da pesare 9 chili in meno. E’ così che la volevano per sfilare, ogni mese le prendevano le misure, non poteva mangiare, non si poteva allenarsi, era terrorizzata. In un lungo posto la modella e influencer spiega perché ha mollato quel mondo, mostra le due foto, le mette a confronto e non c’è dubbio che oggi sia più bella. Le pressioni che subiva erano forti, era un circolo vizioso con regole da manichini. Essere magra non era mai abbastanza e a volte si faceva bastare per una intera giornata di lavoro un succo di frutta.

PAOLA TURANI RIVELA LE PRESSIONE SULLA MAGREZZA NEL MONDO DELLA MODA

“Dovevi essere magra e non era mai abbastanza. Ogni mese prendevano le misure del mio corpo, ho sempre avuto una costituzione piuttosto esile, ma non potevo ingrassare, non mi allenavo e avevo il terrore di mangiare anche un piatto di pasta. Più eri magra e più piacevi. Se ingrassavi facevi fatica a lavorare e poi chi le pagava le bollette? Gli affitti? Le tasse? Ricordo le giornate in giro per Parigi a fare casting, a volte mi facevo bastare un succo di frutta”. Capì che non poteva proseguire e tornò a casa dai genitori: “poco dopo ho incontrato Ricky e ho capito che la vita era molto più di questo, che andava oltre una taglia 38, che fermarsi per pranzare o cenare in compagnia non poteva essere un incubo, ma anzi, era una delle cose più belle della vita. E che se mi volevano, dovevano farlo anche con qualche chilo in più. Così è stato”.





Oggi è richiestissima, bellissima, pronta a dare consigli giusti sui social, ha nove chili in più: “Sono io, cresciuta, consapevole, con un corpo sano, allenato, Appagata, felice. È un lavoro lungo, di dedizione, determinazione, forza. Ma vi assicuro che è possibile! E quanto è bello godersi le giornate senza ossessioni, senza ansie o paranoie. SE VUOI, PUOI!”.





