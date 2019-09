Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet stanno davvero insieme: foto al bacio

Lily-Rose Depp, la figlia dell’amatissimo Johnny, è sbarcata qualche giorno fa alla Mostra del Cinema di Venezia. Sul tappeto rosso, Lily-Rose Depp, ha davvero incantato tutti con la sua bellezza ed eleganza tanto da essere descritta come una vera principessa. Certo è che Lily-Rose non era sola sul red carpet di Venezia 76. Insieme alla figlia di Johnny Depp c’era infatti anche Timothée Chalamet, suo collega. In molti ci hanno visto lungo su di loro e possiamo affermare che avevano ragione. Se sul red carpet di Venezia 76, Lily-Rose e Timothée hanno evitato delle effusioni e dimostrazioni d’amore, mentre pensavano di non essere visti i due si sono baciati. Andiamo a vedere come sono stati beccati.

Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet sono una coppia: è arrivato finalmente il bacio della conferma

Quella tra Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet non era una semplice sintonia tra colleghi o una complicità tra amici, tra di loro c’è di più. A darne la prova sono delle foto pubblicate dal settimanale Chi che ha beccato i due in atteggiamenti decisamente intimi, come una vera coppia. E il bacio non è certo mancato. Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet sono stati fotografati insieme durante la loro vacanza a Capri. A bordo di una barca, i due attori si lasciano andare a baci e tenerezze di coppia. Quelle su di loro non erano solo indiscrezioni, a questo punto. Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet stanno davvero insieme!

Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet, dal set alla storia d’amore: il pubblico è pazzo per questa nuova coppia

La passione tra Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet è scoppiata dopo aver lavorato insieme sul set di The King, presentato appena qualche giorno fa alla Mostra del Cinema di Venezia. In molti speravano in una storia d’amore tra i due attori ma Lily-Rose e Timothée hanno preferito non dare a vedere la loro passione, almeno fino ad ora. L’aria di feeling già si respirava e adesso che è arrivata la conferma, il pubblico è davvero pazzo di questa nuova coppia che conquista con eleganza e davvero molta tenerezza.

E a voi piacciono Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet?