A Venezia tutti pazzi per Lily-Rose la figlia di Depp (FOTO)

Prosegue la Mostra del Cinema di Venezia e, anche quest’anno, ci sta regalando davvero molte emozioni. Sono tante le star che in questi giorni stiamo vedendo sfilare sul red carpet ed una, in particolare, ha catturato l’attenzione di tutti nelle ultime ore. Stiamo parlando di Lily-Rose Depp. Sì, avete capito bene. Depp come Johnny Depp. Lily-Rose è la figlia del noto e amatissimo attore. Sul red carpet di The King ecco proprio Lily-Rose Depp che non è certo sola: al suo fianco c’è il collega Timothée Chalamet. Lily-Rose ha davvero conquistato tutti i presenti a Venezia con la sua eleganza e il suo look principesco. Siete curiosi di vedere la figlia di Johnny Depp sul red carpet? Allora continuate pure a scorrere.

Venezia 76, Lily-Rose Depp, la figlia dell’amatissimo attore conquista tutti: ecco le foto direttamente dal red carpet

Lily-Rose Depp è arrivata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un look molto elegante e femminile che ha davvero messo tutti d’accordo. Capelli ben raccolti in una acconciatura fresca, un abito lungo chiaro, di una tonalità pastello, tacchi e grandi orecchini a impreziosire il suo viso ben truccato. Inutile dire che la giovane ha conquistato davvero tutti e, appena arrivata sul red carpet del noto e importante Festival, gli occhi erano tutti puntati su di lei, anche quelli dei fotografi. E a proposto di foto, vi lasciamo qui di seguito alcuni scatti di Lily-Rose Depp direttamente dal red carpet di Venezia:

Lily-Rose Depp: è lei la principessa sul red carpet di Venezia

Il red carpet di Lily-Rose Depp ha davvero fatto il giro del mondo. Con il suo look e i suoi sorrisi, la figlia di Johnny, sembrava una vera principessa. Accompagnata dal suo principe, per altro. Come abbiamo già anticipato, infatti, Lily-Rose è salita sul red carpet di Venezia insieme a Timothée Chalamet. I due sembravano molto in sintonia proprio come una vera coppia ma lo sono davvero? In molti hanno pensato che la loro complicità potrebbe essere il frutto di una trovata pubblicitaria per la promozione del film The King. E voi che cosa ne pensate di questa coppia e, sopratutto, vi è piaciuto il look di Lily-Rose?