Cristina Parodi saluta l’estate con un topless bollente (Foto)

Cristina Parodi adora Formentera e adora anche prendere tanto sole, il topless per lei non è una novità, anzi non lo è per le riviste di gossip che puntualmente la beccano in spiaggia con il seno al vento (foto). E’ sempre bellissima la Parodi in costume e sul finire dell’estate, abbronzatissima, si regala un bel costume intero bianco, perfetto per lei. Ci sarà il ritocchino del chirurgo estetico sul seno di Cristina? Molto probabilmente sì perché è davvero perfetto ma se così non fosse complimenti davvero. A novembre la conduttrice e giornalista compirà 55 anni e non tutte le giovanissime possono vantare un fisico come il suo. Con Giorgio Gori si rilassa al sole e per la sua tintarella perfetta senza segni si mette in libertà ma poi ci scappa lo scatto bollente.

CRISTINA PARODI E GIORGIO GORI A FORMENTERA NEI PERIODI PIU’ BELLI

La Parodi e Gori volano a Formentera quando c’è meno gente, quando gli altri hanno già abbandonato quel paradiso perché le vacanze sono finite. Questa estate hanno anticipato tutti e poi, come mostra la rivista Nuovo, hanno salutato l’estate sempre sulla stessa spiaggia. Fisico tonico e asciutto, forme strepitose, Cristina Parodi come sempre incanta, anche in topless.

Le foto dell’anniversario di matrimonio di Benedetta Parodi e Fabio Caressa





Si prepara a festeggiare con Gori il 24esimo anno di matrimonio e chissà che l’anno prossimo non festeggeranno anche loro come la sorella Benedetta atterrando su un’altra splendida isola per rinnovare le promesse. Intanto, partita a bocce per Giorgio, tanto sole per Cristina e poi insieme in acqua tra tenerezze e sorrisi. I fan dovranno poi attendere la prossima vacanza al mare per ammirare in tutto il suo splendore ma per tutto il resto dell’anno con i suoi outfit Cristina Parodi darà lezioni a tutte.