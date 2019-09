Flavia Natalini a Storie Italiane parla della bulimia e del difficile rapporto con suo padre

Ospite per la seconda volta nel programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, Flavia Natalini, torna a parlare dei problemi legati alla bulimia. Nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 25 settembre 2019, la bella miss ha approfondito le problematiche legate a un difficile rapporto con suo padre, che l’hanno poi portata a entrare in un tunnel dal quale è sempre complicato uscire. Non è la prima volta che nei programmi del mattino questa settimana si parla di anoressia e bulimia. Tra l’altro nella puntata di Storie Italiane in onda oggi c’è stata ospite Tania Zamparo, che aveva raccontato la sua esperienza legata all’anoressia nella puntata di Mattino Cinque in onda lunedì.

Ma torniamo alla testimonianza di Flavia nella puntata di Storie Italiane di oggi.

LA STORIA DI FLAVIA NATALINI A STORIE ITALIANE: I PROBLEMI LEGATI ALLA BULIMIA

Ospite della puntata di Storie Italiane oggi, anche la mamma di Flavia che ha provato a dare il suo punto di vista sulla vicenda legata ai problemi di sua figlia con il cibo. “Il primo anno di questo disturbo non sapevamo nulla visto che lei non ce ne aveva parlato, era un disturbo molto segreto diciamo, e loro sono molto abili a nascondere eventuali segnali che possano rimandare ad una realtà del genere. Dopo un anno lo ha detto a me e al padre e a quel punto la situazione era chiara. E’ quindi iniziata la fase più drammatica perché sei consapevole di cosa stia passando tua figlia per la quale vorresti il meglio. Quando è venuto fuori il disturbo ho fatto pressione in direzione di un supporto terapeutico, una terapia famigliare che io caldeggio fortemente visto che anche i genitori ricevono un supporto in questo difficile cammino. Mio marito alle terapie famigliari è sempre venuto” ha spiegato la mamma della Miss.

Il papà di Flavia ancora oggi non riesce a comprendere i problemi di sua figlia con il cibo. E non ha voluto neppure essere ospite nello studio di Rai 1 per dire la sua. Flavia spiega: “Non è bastato andare in terapia perché vedeva tutto come voleva lui. I terapeuti facevano fatica a spiegargli quello che io avevo dentro”.

