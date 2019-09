Tania Zamparo a Mattino 5: ossessionata dal peso racconta il dramma dell’anoressia

Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 23 settembre 2019, la seconda parte è stata dedicata alle storie di donne che hanno avuto a che fare con l’anoressia e la bulimia, due malattie che stravolgono la vita di chi ne soffre. Tra le testimonianze nello studio di Mattino Cinque anche quella di Tania Zamparo, bellissima ex miss Italia che ha raccontato del dramma che ha vissuto nel periodo in cui era ossessionata dal peso.

Oltre alla storia di Tania, il pubblico di Mattino 5 ha anche ascoltato la testimonianza di Valentina Dallari, arrivata a pesare 37 chili e quella di Taylor Mega che combatte ancora contro la bulimia.

TANIA ZAMPARO A MATTINO 5 RACCONTA IL SUO DRAMMA CAUSATO DALL’ANORESSIA

La bellissima ex Miss Italia, ha voluto quindi dare la sua testimonianza con la speranza che il messaggio possa aiutare ragazze che da casa ascoltano queste parole: “Tra i 18 e i 22 anni ho sofferto di anoressia. In un momento di passaggio che è già difficile, è fondamentale trovare un equilibrio con il mondo esterno e se questo non c’è, arriva il disagio. Quando ci sono cambiamenti importanti è difficile adattarsi e quel disagio ti può portare ad una sofferenza e a dei comportamenti ossessivi“. Tania rivela anche che, rendendosi conto di quello che stava succedendo e capendo che aveva bisogno di aiuto ha provato a rivolgersi a uno psicoterapeuta ma il lavoro fatto con questo professionista non ha funzionato. “Io ero ossessionata dal cibo. Ho iniziato con una dieta, poi contavo le calorie e poi sono peggiorata. La prima cosa è capire di avere un problema altrimenti non se ne esce, io sono arrivata a pesare 49 chili“ ha raccontato Tania nel salotto di Canale 5 questa mattina.

Tania ha anche spiegato che per lei un grande aiuto è stato l’amore che ha provato per la sua famiglia. Quando infatti ha capito che le persone intorno a lei stavano soffrendo si è resa conto che doveva cambiare qualcosa. “Ho capito poi da sola che quel disturbo non era tutto lì, dovevo capire le ragioni profonde per cui aveva quel disagio“ ha spiegato la Zamparo.

