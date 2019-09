Per Ida Platano dopo la sfilata a Uomini e Donne commenti cattivissimi: rifatta e imbruttita

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 26 settembre 2019 le dame del programma sono state protagoniste della sfilata. E tra una Gemma Galgani nei panni di nonna Marlyn Monroe, e una Anna Tedesco un attimino troppo in nero, sui social, i commenti, specialmente quelli più negativi, sono andati tutti a Ida. La Platano, che è stata una delle donne più belle viste nel programma, in questa stagione, almeno per ora, sembra risentire probabilmente del periodo complicato che sta vivendo. Sui social sono tantissimi i commenti per Ida: è troppo magra, ha sbagliato a fare qualche ritocchino, ha scelto un bruttissimo abito, sta perdendo la salute dietro a Riccardo. Questi sono solo alcuni dei commenti arrivati nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi. Barbara ad esempio, una spettatrice, postando un commento sulla pagina Fb di Uomini e Donne ha scritto: “Vestito bellissimo sicuramente anche nero.lei fa pena ma non nel senso che non è bella Nel senso che fa pena. È uno scheletro che cammina vive nel suo mondo. Io se fossi in lei chiuderei con la trasmissione si sta giocando la salute. ” Sono molte le persone a credere che Ida si stia rovinando la vita per colpa di una storia d’amore finita male, non sarebbe il caso di riprendersi?

UOMINI E DONNE, IDA PLATANO BOCCIATA: SOLO COMMENTI NEGATIVI SUI SOCIAL

Già questa estate quando Ida aveva annunciato di aver ceduto ai ritocchini estetici, sui social, molte persone avevano reagito commentando in modo negativo la decisione. Ida però è andata per la sua strada. Oggi probabilmente ha fatto delle scelte sbagliate, anche per quello che riguarda i capelli. Eppure è una parrucchiera, fanno notare molti spettatori che hanno bocciato le treccine che hanno solo messo in evidenza i lineamenti del suo volto, troppo smunto negli ultimi mesi. “Un bel fisico e un bel abito… I capelli non sono al altezza di questa eleganza… Deve migliorare l’espressione e il portamento.. ” ha scritto Gabriella sempre su Fb. Tante le persone che puntano anche il dito contro Riccardo: “Sei una bella donna…ma quei capelli dovresti lasciarli normali staresti molto meglio..e più sorridi..lasciati tutto alle spalle..mollalo a Riccardo lui vuole solo apparire..Secondo me lui dovrebbe lasciare la trasmissione nn ci fa nulla… ” scrive un’altra spettatrice sui social.

E poi anche un’altra accusa: oggi Ida probabilmente non aveva nessuna voglia di sfilare e lo si è capito. “Sembrava stesse andando a un funerale” hanno commentato in tantissimi sui social. E per finire anche la scelta delle lenti colorate: “Terribile con quella acconciatura e poteva evitare le lenti colorate ….sembrava un avatar ” , “sgraziata come non mai. Mette i tacchi ma non sa camminarci. Anche quando entra in studio pare un elefante che cammina sulle uova. Tra capelli e lentine orrende poi…“, “Bel fisico, ma sempre truccata da circo peccato” scrivono sui social. Insomma oggi non è stata la giornata di Ida.