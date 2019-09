Paola Ferrari mostra i segni del tumore al viso, pensava fosse un brufolo e invita alla prevenzione (Foto)

Doveva essere ospite a Porta Porta Paola Ferrari per parlare di tumore e prevenzione ma non ha potuto esserci, però non voleva mancare proprio lei che con il cancro ha avuto un incontro che fa ormai parte del passato ma che resta forte dentro e sul suo viso (foto). Una cicatrice sul volto dal naso alla guancia, 40 punti che poi la chirurgia estetica le ha eliminato. Per la prima volta Paola Ferrari ha mostrato i segni di quel carcinoma, i momenti successivi all’operazione. Invita tutti alla prevenzione, si rivolge prevalentemente alle donne, mostra con orgoglio lo scatto del 2014, non dimenticherà mai quei momenti. Pensava di avere semplicemente un brufolo sul viso ma la fortuna di avere incontrato un medico l’ha salvata. Un delicato intervento per rimuovere il carcinoma, una prova difficilissima, ha più volte raccontato la sua esperienza ma fa sempre bene ripeterla e lei continua a farlo ma questa volta in modo più forte.

PAOLA FERRARI COME SI E’ ACCORTA DEL TUMORE AL VISO

Si era recata all’Istituto Europeo di Oncologia e incontrando un medico nei corridoi che le ha chiesto come stava lui ha notato una cosa sul volto. “Io pensavo fosse un brufolo – aveva raccontato a La vita in Diretta -. Lui non era convinto, mi ha controllata con i macchinari che hanno loro. In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria. Necessitava di un intervento importante di rimozione”.





Quello era un tumore che cresce sotto e ti mangia il viso, i nervi della pelle e degli occhi. Ha confidato che è stata molto fortunata perché in pochi mesi l’avrebbe portata a una paresi: “Quando l’ho saputo ho reagito con grande spavalderia, poi ho avuto delle settimane di paura, vai verso l’ignoto”. Su Instagram in questi giorni ha ricordato: “Non dimenticate mai che la prevenzione salva la vita”.