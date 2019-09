Monica Setta com’era anni fa, irriconoscibile ma non vuole cedere ai ritocchi e vive serena i suoi 55 anni (Foto)

A Vieni da me Monica Setta stupisce le donne con la sua semplicità, con la schiettezza (foto). Caterina Balivo mostra le foto di un po’ di anni fa, già conduttrice in Rai ma così diversa da oggi da fare fatica a riconoscerla. “Un secolo fa… mi fate stare male” commenta ancora prima di guardarsi. La differenza è evidente ma non sembra viverla così male, c’è ben altro oggi nella sua vita, cose che vanno al di là dei chili presi e della nuova età. Se prima era molto attenta al capello perfetto oggi “penso soprattutto a dire le cose vere, a essere me stessa nel bene e nel male, buona o cattiva, io sono così se mi volere e penso che questo a casa passa. Prima pensavo al capello perfetto…”. Confessa che sa che forse dovrebbe essere più attenta ma in realtà non pensa che cederà ai ritocchi. “Dovrei fare anche io un po’ di cose al viso ma sono contraria, ora no ma magari piano piano, tra un po’ di anni”. Tanti i complimenti per lei da chi in studio è bellissima ma con qualche chilo in più.

A VIENI DA ME MONICA SETTA – QUANTO E’ CAMBIATA NEL TEMPO

“Io rappresento una donna di 55 anni – ha commentato la conduttrice e giornalista – e vedo le mie coetanee che vogliono bloccare il tempo che passa, che cercano di vestirsi come le ragazzine”. Dice tutta la verità fino in fondo, oggi si sente diversa: “Prima anche io ero molto scollata, adesso non mi viene per niente, cioè è cambiata la mia stagione dell’età”.

In realtà osserviamo che se da un lato è normale che il tempo che faccia trasformi le donne e per molte anche la necessità di vestirsi in base all’età, dall’altra non è detto che i chili in più facciano sempre bene, bisogna pensare anche alla salute del proprio corpo. Un po’ incoerente la Satta quando prima di vedere le foto del passato ha commentato “Mi fate star male” per poi dire che va benissimo così com’è oggi. Si può badare sia al proprio fisico che al cervello, le due cose possono anche camminare insieme.