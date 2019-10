Guendalina Tavassi festeggia il compleanno della figlia, tutto in tema Pamela Prati (Foto)

Per la piccola Chloe, la figlia di Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, non poteva esserci regalo più grande per il suo compleanno che una festa a tema Pamela Prati (foto). Cambiano gli idoli, cambiano le richieste e i desideri dei bambini e per la piccola di casa Tavassi – D’Aponte evidentemente la Prati è un vero mito, la showgirl da imitare. Sei anni appena compiuti per la dolcissima figlia di Guendalina e un party colorato ma ovviamente il colore in evidenza è il rosa. Il caldo ha permesso di organizzare un party all’aperto e la sua mamma si è affidata a chi le ha permesso di realizzare il sogno della sua piccola. Pazza di gioia la festeggiata ha iniziato a correre e ridere ammirando tutto quello che avevano preparato per lei. Ovviamente Guenda non ha fatto mancare sul suo profilo Instagram le immagini della giornata perfetta per la sua piccolina. Tutta la famiglia al completo al party di Chloè, tantissime amichette ma soprattutto Pamela Prati, la vera sorpresa, l’ospite d’onore.

FESTA A TEMA PAMELA PRATI, LA FIGLIA DI GUENDALINA TAVASSI RICEVE IL SUO REGALO PIU’ BELLO

E’ il sogno di tante bimbe quello di diventare una showgirl, una ballerina e per la piccola è evidente che sia Pamela Prati il personaggio famoso a cui ispirarsi. Un angolo con le foto di Pamela Prati, il trono rosa per fare le foto con le amiche, tanti giochi e un angolo per il make up. Felicissima Chloe ha giocato a fare la showgirl come la Prati e la sua mamma ancora più contenta di avere realizzato la sua richiesta.

Dopo gli auguri di Pamela Prati alla festeggiata eccola arrivare alla festa. Tutto è riuscito alla perfezione e per qualche ora Chloe si è trasformata nella bellissima Pamela Prati, certo inconsapevole di tutta la storia di Mark Caltagirone, quelle sono cose che riguardano i grandi.