Michelle Hunziker pomeriggio al parco avventura con le figlie perché la montagna educa (Foto)

Prima di tutto per Michelle Hunziker c’è la sua famiglia, ci sono le sue figlie, ovviamente Sole e Celeste, le più piccole, sono loro due ad avere più bisogno della mamma (foto). Aurora Ramazzotti da tempo vive da sola, ma non troppo distante dalla casa di Michelle e Tomaso Trussardi; Sole e Celeste occupano invece tanto tempo delle sue giornate. Per la prima volta quest’anno la consueta vacanza in montagna fine estate ha visto impegnate anche le piccole di casa nella loro prima vera faticosa passeggiata. Niente passeggino per Sole e Celeste, Michelle Hunziker è cresciuta in montagna, in Svizzera, conosce la fatica e l’entusiasmo della ricompensa ed è sicura che la montagna educhi, che possa insegnare molto alle sue bambine anche se ancora molto piccole. Michelle si è così concessa un pomeriggio speciale con le sue figlie piccole e tra albero e carrucole non potevano mandare i fotografi.

MICHELLE HUNZIKER MAMMA SPERICOLATA MA CON TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA PER SOLE E CELESTE

Pantaloncini, scarponi a piedi, caschetto in testa e moschettone, tutto pronto e perfetto per la sicurezza e il divertimento. A esplorare con lei il parco avventura Sole e Celeste. Sotto l’occhio attento della mamma le piccole di casa Trussardi hanno terminato tutto il percorso. Ovviamente la Hunziker è stata bravissima tra pareti di corda, scalate e volo tra gli alberi. Si sono divertite con la carrucola e intanto Tomaso Trussardi le osservava a bordo dell’elicottero, dall’alto.

MICHELLE HUNZIKER E SERENA AUTIERI IN MONTAGNA DA GRAN SPORTIVE

Tutti insieme poi a valle ed è solo la prima di una lunga serie di avventure per la famiglia Hunziker – Trussardi. Le foto delle riviste Nuovo e Diva e Donna mostrano tutta la gioia della conduttrice e showgirl mentre Sole e Celeste fanno attenzione a non compiere errori.