Antonella Clerici potrebbe lavorare con Maria De Filippi? La risposta della conduttrice

Il contratto di Antonella Clerici con la Rai scade a giugno del 2020, la rottura si avvicina e sembra quasi certa; arriva l’ipotesi di un futuro a Mediaset, magari accanto a Maria De Filippi. La stima tra le due conduttrici è nota ma saggia come sempre la Clerici commenta che non darebbe mai fastidio a Maria, non busserebbe mai alla sua porta e spiega anche il motivo. Lontana dal piccolo schermo in questo periodo Antonella si sta godendo senza rimpianti affetti e passioni ma di certo pensa anche a quale e come potrebbe essere il suo ritorno in tv. A Viale Mazzini c’è chi sembra non volerla più in squadra e lei volge per il momento tutto al positivo. Risponde alla rivista Chi sull’ipotesi di collaborare con Maria De Filippi. Non si piange di certo addosso anche se non nega che le sue scelte di vita hanno influenzato il suo percorso nel lavoro. Se fosse stata più furba magari avrebbe prima chiesto e ottenuto un programma in prima serata e poi lasciato La prova del cuoco, ma ha scelto con il cuore. Sa di avere dato tanto alla Rai, di aver fatto il soldatino quando doveva farlo ma adesso è diverso.

ANTONELLA CLERICI RISPONDE A CHI LE CHIEDE SE COLLABORERA’ CON MARIA DE FILIPPI

Ovvio che andando via dalla Rai è Mediaset il primo posto dove tutti la vorrebbero vedere, la concorrenza. La sua intervista a Verissimo sta già facendo sperare i fan ma Antonella al momento non ci pensa, confida che non busserebbe mai alla sua porta pur sapendo che è riuscita a valorizzare chi era stato dimenticato dalla Rai come sta accadendo a lei. L’esempio è Simona Ventura.





“Maria fa cose bellissime con tante brave conduttrici e non vorrei essere un peso, la stimo moltissimo, ma non andrei mai a romperle le scatole – c’è un però – lo farei se mi dicesse che ha un progetto apposta per me, ma è giusto che valorizzi le risorse della sua azienda”.