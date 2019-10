Kikò Nalli aggredito in strada: frasi offensive per lui e Barbara d’Urso

Che cosa è successo a Kikò Nalli e come sta ora? Lo possiamo scoprire direttamente dal suo profilo Instagram dove il parrucchiere ha raccontato quello che è successo. Ieri Kikò è stato aggredito in strada. A raccontare quello che è successo e a rivelare anche le conseguenze dell’aggressione subita è stato proprio Kikò di fronte al pronto soccorso dove si è recato per farsi curare. “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno.” Queste le parole di Kikò che ha raccontato quanto successo poche ore fa.

KIKO’ NALLI AGGREDITO IN STRADA FINISCE IN OSPEDALE: ECCO LE ULTIME NOTIZIE

“Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, dandomi no so quante brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara d’Urso” ha spiegato sui social Kikò raccontando quanto successo. Le persone che lo hanno quindi aggredito avevano anche qualcosa contro la conduttrice di Canale 5? Sembrerebbe di si… “Adesso sono qui perché devo fare la Tac alla testa perché la botta è stata abbastanza forte” ha detto Kikò nelle sue prime stories. Poi ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

Kikò ha poi mostrato anche le immagini della sua uscita dalla Polizia dove è andato per denunciare le persone che lo hanno aggredito in strada. Ha ringraziato tutte le persone che gli hanno mostrato affetto in queste ore.

“Ho la testa dura e sono tornato a sorridere” ha detto poi rassicurando tutte le persone che gli hanno chiesto come stesse. Un grande in bocca al lupo anche da parte nostra. Kikò ha poi proseguito la sua serata continuano a ringraziare tutte le persone che hanno trovato il tempo per mandargli un messaggio!

