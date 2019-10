Anche Antonella Clerici preoccupata per il maltempo in Piemonte: documenta l’allagamento delle strade

Chi segue Antonella Clerici sa bene che la conduttrice ha lasciato Roma per andare a rifugiarsi nella sua amatissima casa nel bosco. Da qualche ora però la Clerici sui social sta postando immagini che documentano quello che sta accadendo al Nord Italia, in particolare nella zona dove lei vive, in Piemonte. L’Italia è completamente divisa in due: tra Centro e Sud dove si vive una seconda estate e Nord Italia, dove invece il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse città. La conduttrice infatti ha documentato la grande quantità di pioggia caduta nelle ultime ore, postando ieri tra l’altro, anche un video che mostra come l’acqua che si è raccolta per le strade, impedisca di circolare in sicurezza. Non a caso purtroppo questa mattina è arrivata la notizia della morte di un tassista in provincia di Alessandria. Molti comuni inoltre sono rimasti senza energia elettrica.

ANTONELLA CLERICI NELLA SUA CASA NEL BOSCO DOCUMENTA IL MALTEMPO IN PIEMONTE

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la conduttrice ha scelto di trasferirsi insieme al suo compagno, Vittorio Garrone, ad Arquata Scrivia; è un comune di 6 397 abitanti della provincia di Alessandria in Piemonte, posto a metà strada tra Alessandria e Genova, al confine con la Liguria. Ed è proprio al centro della zona messa in ginocchio nelle ultime ore dal maltempo.

Ieri sera, prima di andare a dormire, Antonella Clerici, ha postato un altro video sui social, documentando la pioggia e il temporale. Non smette di piovere ormai da ore e continua a esserci l’allerta meteo. E questa mattina non sembra che le cose siano migliorate, anzi.

IL VIDEO DI ANTONELLA CLERICI: MALTEMPO AD ARQUATA SCRIVIA

Ecco il video postato dalla conduttrice sui social:

La pioggia sta continuando a scendere e la speranza è chiaramente che il bilancio non peggiori con brutte notizie.

Anche Antonella Clerici preoccupata per il maltempo in Piemonte: documenta l’allagamento delle strade ultima modifica: da