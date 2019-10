Guendalina Canessa chiede di non essere offesa sui social dopo lo shopping sfrenato: “le borse di 29 euro dopo due giorni sono da buttare”

Vi abbiamo raccontato ieri della polemica che si era accesa sui social dopo la partecipazione di Guendalina Canessa alla puntata di Pomeriggio 5 in onda il 22 ottobre 2019. Nel corso dello spazio dedicato a cafoni, ricchezza e soldi, Guendalina si era data allo shopping sfrenato, arrivando a spendere per un cappotto, due borse e due paia di scarpe 15 mila euro. Sul suo profilo social e anche su Twitter, con moltissimi commenti da parte del pubblico di Canale 5, è iniziata la discussione. Si sottolineava il fatto che forse sarebbe meglio dare altri messaggi dalla tv visto che ci sono famiglie che 14 mila euro li vedono in un anno. La Canessa subito dopo la puntata ha voluto spiegare quanto si era visto nel corso della puntata. Ha sottolineato ancora una volta che se ha i soldi, lei li spende come meglio credere, sono soldi suoi, frutto del suo lavoro. Poi continua: “Una borsa di valore mi dura a vita, ho provato a comprare una borsa di 29 euro, dopo due giorni non valeva più nulla”. La Canessa anche un puntata aveva spiegato che vede gli accessori di moda come degli oggetti di grande valore; lei quindi fa un investimento perchè avrà in casa oggetti di un certo tipo.

GUENDALINA CANESSA SUI SOCIAL: NON MI OFFENDETE, STATE CALMI

La Canessa ha anche ribadito nelle sue storie sui social di non aver realmente speso quella cifra, ad esempio il cappotto da 8 mila euro non lo ha comprato. Inoltre ricorda a tutte le persone che hanno iniziato a offenderla, che lei spesso veste H&M o Zara ma che sugli accessori non si transige: devono essere di qualità.

A questo punto sorge spontanea un’altra domanda: perchè non dire in diretta che aveva comprato solo le borse o lo scarpe in modo anche da rasserenare tutto il pubblico inviperito? Perchè ostentare quindi qualcosa che non si è fatto?

“Non offendete perchè so benissimo come funziona il mondo. Mio padre si è fatto un [email protected] così. Si è fatto da solo, ha costruito tutto da solo e mi ha insegnato molte cose” ha continuato la Canessa sui social. “Conosco molto bene il valore dei soldi” ha concluso la Canessa.

Guendalina Canessa chiede di non essere offesa sui social dopo lo shopping sfrenato: “le borse di 29 euro dopo due giorni sono da buttare” ultima modifica: da