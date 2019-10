Marica Pellegrinelli meravigliosa in minigonna e orecchie di Minnie, testimonial perfetta (Foto)

E’ sempre meravigliosa Marica Pellegrinelli, non ha mai perso il sorriso, anzi sembra averlo ritrovato anche più bello di prima, perché è di nuovo serena dopo che i pettegoli non parlano più così tanto del suo addio a Eros Ramazzotti (foto). Prima di tutto è una mamma e lo ricorda ancora una volta nelle sue Stories Instagram, è infatti per i suoi due bambini, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, lo zucchero filato colorato che ha preso al party in cui si è trasformata in Minnie. Testimonial perfetta per bellezza e semplicità Marica Pellegrinelli ha posato accanto ai gioielli di un noto brand. Con la collaborazione di Disney ci sono dei graziosi gioielli tra cui scegliere e a Marica sono toccate anche le orecchie di Minnie. Non si è tirata indietro davanti ai flash tra palloncini di Topolino rossi e neri ha indossato le orecchie che avranno fatto impazzire anche i suoi bimbi.

MARICA PELLEGRINELLI PRIMA DI TUTTO MAMMA

Nessuno può dire il contrario, la splendida modella difesa anche da Eros è sempre stata una mamma attenta ai suoi piccoli e lo ribadisce sicura. Non può non pensare a loro due quando vede lo zucchero filato colorato e indossa le orecchie da Minnie. Per il resto è una delle modelle più belle e sensuali. L’outfit scelto per l’evento è ancora una volta quello giusto, minigonna semitrasparente e giacca nera dallo scollo che lascia intravedere l’assenza di biancheria intima. Niente tacchi a spillo, infatti il suo look è tutto da copiare, ha scelto gli anfibi.





Capelli lunghi, lisci, lasciati liberi, il make che le illumina il viso e nei suoi pensieri sempre i suoi bimbi. “First I’m a mom” è il commento a una delle foto che ha postato sui social mentre torna a casa con i palloncini e lo zucchero filato per i suoi due figli.





