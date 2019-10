Aurora Ramazzotti sempre più influencer, elegantissima per una serata a Milano (Foto)

Aumentano di continuo i follower di Aurora Ramazzotti che adesso può contarne più di 1 milione e 700.000 e lei non perde l’occasione per una battuta, per divertire e per divertirsi, ma anche per dare qualche consiglio sulla moda (foto). La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è sempre più influencer, diversa da tutte le altre perché ironica, spigliata, così simile a tante ragazze della sua età. E’ cambiata molto nel tempo, era di certo più timida e insicura, è cresciuta ed è adesso ispirazione per molte ragazze. Ogni giorno sui social c’è chi la segue per ridere con lei, non a tutti piace ciò che indossa ma questa come sempre è una gran fortuna. Lei non perde occasione per divertirsi e per dichiarare il suo amore a Goffredo Cerza, ai suoi genitori, ai fratelli. Sta per compiere 23 anni e mentre mamma Michelle sogna di vederla sposata e con un bebè tra le braccia lei scoppia ancora a ridere, è davvero troppo presto, ed ecco a Milano in una bella serata, elegantissima.

AURORA RAMAZOTTI CHE SERATA A MILANO A PALAZZO SERBELLONI

Per una serata a Palazzo Serbelloni, storico palazzo di Milano, Aurora ha scelto ovviamente un outfit elegante ma comodo, questa volta abitino corto, maniche lunghe, semplice e con scarpa rossa con tacco, sandali dal tacco largo davvero adorabili. Capelli lunghi sciolti, make up giusto, insomma perfetta.

LE FOTO DI AURORA RAMAZZOTTI QUESTA ESTATE





Più di tutto è la sua allegria a essere contagiosa ma anche la sua voglia di stare bene. Da un po’ di tempo ha scelto di prendersi cura anche del suo corpo, si allena con costanza e i risultati li abbiamo visti soprattutto questa estate in bikini. Stava benissimo prima ma oggi è di certo più sicura di se stessa anche grazie allo sport. Davvero una splendida influencer!





