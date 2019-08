Aurora Ramazzotti meravigliosa con i suoi bikini e l’allegria a Mykonos con Goffredo Cerza (Foto)

Ancora vacanze per Aurora Ramazzotti che è volata a Mykonos con Goffredo Cerza dove continua a sfoggiare i suoi deliziosi bikini, qualcuno davvero striminzito ma ha di certo bellezza ed età giusta per poterli indossare (foto). Prima Ischia e poi Capri, quindi Aury è stata all’Argentario e poi con il suo fidanzato è sbarcata a Mykonos. Lontani dal caldo in città rimangono il più possibile in riva al mare e nelle acque dell’isola greca. “Ritratto della nostra essenza” commenta nella didascalia accanto a una foto in cui lei e Goffredo sorridono guardandosi. Una storia d’amore speciale che prosegue dal gennaio del 2017 e avrà di certo già tanti progetti. Così affiatati e romantici, così belli insieme da avere tanti followers sognanti. Il giovanissimo ingegnere ha cambiato la vita della figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha iniziato a rivedersi in lui e a sorvolare sulle cose futili.

AURORA RAMAZZOTTI IN VACANZA IN GRECIA

Aurora Ramazzotti con dieci chili in meno dopo la paura delle minacce

Con dieci chili in meno Aury si sente anche più sicura di se stessa, perché anche lo sport le ha trasformato la vita. E’ davvero in gran forma in costume, sfoggia i suoi bikini preferiti e come sempre non mancano le critiche.

Gli haters non si fermano nemmeno davanti un video che dovrebbe solo far ridere e apprezzare la giovanissima Ramazzotti per la sua semplicità, per l’allegria. Di certo ha imparato a non badare più di tanto a chi parla senza sapere cosa dice ma i paragoni di Michelle Hunzker sono continui e stupidi. Chi la segue con affetto prende invece esempio dal suo modo di fare e vorrebbe anche i suoi ultimi bikini. Come sempre c’è chi apprezza e chi invidia, lei intanto continua a divertirsi in vacanza con il suo amore, sempre più sicura di quanto sia bella e in gamba.