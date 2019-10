Francesco Arca in lacrime a Verissimo: l’orgoglio di papà sono Brando e Maria Sole

Francesco Arca ospite oggi a Verissimo nella puntata del 26 ottobre 2019. L’attore, che al momento è impegnato nella fiction Mediaset L’Isola di Pietro ha salutato con caloroso affetto Silvia Toffanin complimentandosi con lei per come riesce ad ascoltare le persone che invita nel suo programma. Ma presto al posto dei sorrisi sono arrivate anche le lacrime! Ovviamente di felicità. Infatti nello studio di Verissimo è stato mostrato un video relativo alla vita privata di Francesco Arca, un video che ci mostra il cuore di un papà orgoglioso e fiero dei suoi figli. Ed ecco quindi che Francesco Arca non ha saputo trattenere le lacrime e si è sciolto parlando dei suoi bambino. “Prima dei mie figli vivevo con il freno a mano tirato” ha detto Francesco nello studio di Canale 5. Arca è papà di due bambini, Maria Sole, nata nel 2015, e Brando, nato nel 2018, entrambi avuti dalla fidanzata Irene Capuano. I due stanno insieme dal 2013 ma per il momento non hanno ancora pensato alle nozze.

FRANCESCO ARCA A VERISSIMO SI COMMUOVE RIVENDENDO I SUOI FIGLI IN VIDEO

La vita di Francesco Arca è profondamente cambiata negli ultimi cinque anni e adesso che si gode i suoi figli, ancora piccolissimi ha finalmente scoperto quello che è il vero senso della felicità. Nella puntata di Verissimo di oggi ha raccontato: “I miei figli mi hanno fatto conoscere la felicità, aveva sempre paura di questa parola prima dell’arrivo dei miei figli. Quando nasce un figlio rinasci anche a te: io diventando padre sono diventato più sicuro anche nei miei progetti” . E ancora: “Ho vissuto tanta serenità , ma la felicità mai perché avevo timore che una volta provata sarei poi stato peggio di prima. ” E invece i bambini hanno fatto anche questo miracolo!

A proposito dei piccoli l’attore ha rivelato: “Mia figlia Maria Sole ha un umore alterno, è melanconica, bisogna starle accanto e capire il suo umore. Brando invece è un parac*lo incredibile ed è molto fisico. Sono molto differenti tra loro”.