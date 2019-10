Caterina Balivo mostra la foto dei suoi figli, una famiglia allargata meravigliosa (Foto)

Caterina Balivo racconta in tv e sulle riviste di non avere un ottimo carattere ma in realtà sembra che sia ben più sensibile e piena d’amore di tante altre (foto). E’ dolcissima una foto che la conduttrice di Vieni da me ha pubblicato sul suo profilo social, uno scatto di schiena dei suoi figli, ma sono tre. E’ un’immagine di questa estate, forse sono a Capri. Mano nella mano camminano la piccola Cora, il primogenito di Caterina, Guido Alberto, e c’è anche Costanza, la figlia di Guido Maria Brera, il marito della Balivo. Bellissimo il commento: “Possiate camminare per sempre insieme – poi Caterina ha aggiunto i nomi – Costi, Cora, Guido Alberto vi amo. Buona domenica a tutti”. Quel “vi amo” emoziona tanto perché se è ovvio che i suoi figli sono la sua vita non è poi così scontato che Costanza sia per lei come una figlia. Di certo è la sorella maggiore dei suoi bambini, è parte della sua e della loro vita.

MERAVIGLIOSA LA FAMIGLIA ALALRGATA DI CATERINA BALIVO

La figlia di Brera l’abbiamo vista in tante altre foto con il suo papà e la nuova moglie, anche in vacanza tutti insieme. Complici più volte Caterina e Costanza, ed è bellissimo il commento che anche lei ha lasciato al post della conduttrice: “Mi mancano tanto” con cuori e lacrime.





Niente di così grave perché nello stesso post arriva immediato un altro commento di Caterina che le dice: “Giovedì sei di nuovo qui vero?”. Felicissima Costi risponde di sì, così la famiglia allargata sarà in parte di nuovo riunita. Non è la prima volta che la padrona di casa di Vieni da me fa parlare del legame che è riuscita a creare con la prima famiglia di suo marito, con i figli; un esempio da seguire.





