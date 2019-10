Il compleanno di Federica Panicucci si festeggia anche Mattino 5 con fiori e auguri in diretta

La puntata di Mattino 5 in onda oggi 28 ottobre 2019 si era aperta con un buongiorno speciale per Federica Panicucci che ieri ha compiuto gli anni. “E si il compleanno lo faccio di domenica così per non dare nell’occhio” ha detto la conduttrice scherzando con il suo collega Francesco Vecchi. Una ritrovata armonia tra i due conduttori di Mattino 5 dopo il brutto periodo causato dal fuori onda che Striscia la notizia aveva trovato, con le parole offensive della Panicucci verso il co-conduttore del programma di Canale 5. Tutto passato in ogni caso! Oggi Francesco infatti ha subito fatto gli auguri a Federica in apertura di puntata ma la festa per la conduttrice di Mattino 5 non è finita! Sui titoli di coda infatti per lei è arrivato un bellissimo mazzo di fiori che a giudicare dal suo volto, la Pani non si aspettava anche perchè, come detto in precedenza, il suo compleanno era ieri!

Ma c’è sempre tempo per festeggiare e anche dallo studio di Canale 5 sono arrivati i migliori auguri per Federica Paninucci.

FEDERICA PANICUCCI SI FESTEGGIA ANCHE A MATTINO 5 IL SUO COMPLEANNO

Non solo un bellissimo mazzo di fiori per Federica Panicucci, in studio infatti è arrivata anche una torta con tanto di candeline per festeggiare questo giorno speciale. “Ma che carini grazie, una bellissima sorpresa giuro che non lo sapevo. Volevo ringraziare davvero tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri voi ma anche la gente comune, tutte le persone che mi seguono è stato davvero un bellissimo compleanno” ha commentato la conduttrice di Mattino 5.

Ed ecco il video con gli auguri speciali a Federica Panicucci

La conduttrice aveva festeggiato già ieri in famiglia, prima con il suo compagno che le ha regalato delle bellissime rose rosse mostrare sui social e poi con gli amici. Sempre dai social le foto del party: Umberto Smaila e il figlio Rudy suonano e cantano; la presentatrice Mediaset regala sorrisi a tutti e conduce la serata tra romanticismo, musica e divertimento. Ci sono Lory Del Santo, Taylor Mega, Le Donatella, Marco Balestri, Fausto Puglisi, Marina Di Guardo e moltissimi altri vip.