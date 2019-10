Antonella Clerici incinta è meravigliosa, lo scatto del momento più bello della sua vita (Foto)

Era l’estate del 2008 e Antonella Clerici era incinta da due mesi e non lo sapeva ancora nessuno, solo il suo cane Oliver; oggi la conduttrice mostra uno scatto di quel periodo, il più bello della sua vita (foto). La Clerici desiderava tantissimo avere una figlia ma non arrivava mai, poi un test di gravidanza come tanti è risultato positivo. Tante volte ha raccontato che con lei c’era il suo Oliver, che è con lui che ha voluto fare il test, è lui che ha abbracciato forte emozionata perché il suo sogno stava per realizzarsi. E’ sicura che sia stata la sua mamma a mandarle Maelle, la mamma che ha perso troppo presto, la nonna che la sua bambina non ha potuto conoscere. Poco fa Antonella Clerici ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto del momento più bello della sua vita confidando che era l’estate di 11 anni fa: “Aspettavo Maelle da 2 mesi ma nessuno lo sapeva”. Era con Oliver ad Ansedonia, a scattare la foto Marco Rossi che è riuscito a immortalare tutta la gioia nascosta ma che oggi appare evidente.

ANTONELLA CLERICI MOSTRA LA FOTO DI 11 ANNI FA ERA IN DOLCE ATTESA DELLA SUA MAELLE MA NON LO SAPEVA NESSUNO

Capelli ricci che poi confesserà di non avere più avuto così belli, meravigliosa, felice accanto al suo cane e con un dolce segreto da custodire ancora un po’. Sono tante le donne che non rivelano la gravidanza prima dei tre mesi, avrà fatto così anche lei per poi confessare il motivo di tanta bellezza sul suo volto.





In quell’occasione c’era un vero fotografo, adesso nella sua vita c’è Vittorio Garrone che scatta i momenti più belli della donna che ama con la sua bambina. Adesso è di certo nel presente il periodo più bello della sua vita, ci sono la sua Maelle e l’amore del suo compagno; non c’è più Oliver ma resta sempre nei suoi pensieri.