Alessia Marcuzzi e Mara Venier, è merito dei mariti se sono amiche e così tanto simili (Foto)

In una lunga intervista alla rivista Oggi Mara Venier e Alessia Marcuzzi raccontano della loro amicizia svelando i retroscena, il merito dei mariti, l’intesa che davvero è rara tra donne che fanno lo stesso lavoro, soprattutto nel mondo dello spettacolo (foto). Due età distanti, 46 e 69 anni ma come rivela zia Mara sono “due matte rock” e in Alessia lei vede la sua erede. Sono molto simili, la Venier non ha dubbi e hanno anche un vissuto che le accomuna in tanti aspetti; si riferisce soprattutto ai due figli che hanno entrambe con un due uomini diversi. Poi è arrivato per tutte e due il vero amore: “Alla fine abbiamo sposato due uomini che si sono presti tutto il pacchetto” è un’altra battuta di Mara ma è la verità. Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi sono i due compagni che le conduttrici hanno scelto per la vita, li hanno sposati. Un’intervista doppia in cui hanno sottolineato che sono molto passionali che per loro l’amore è tutto e può stravolgere le vite di entrambe.

I MARITI DI MARA VENIER E ALESSIA MARCUZZI AMICI PRIMA DI LORO DUE

Non è una conseguenza se Nicola e Paolo sono amici, anzi Alessia e Mara svelano che è nata prima l’amicizia tra Carraro e Calabresi Marconi e poi tra le due primedonne. Si ritrovavano insieme per seguire L’Isola dei famosi condotta da Alessia dove Mara era opinionista.





“In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia” per la signora della domenica è lei la sua erede ma prima di lasciarle il posto vorrebbero condurre un programma insieme fatto magari di viaggi on the road “all’insegna della libertà” in stile Thelma e Louise ma in chiave rivisitata. Qualcuno realizzerà il loro sogno?